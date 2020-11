Firenze Città circolare: attivati Infopoint Alia nei Quartieri 2 e 5

Novemila utenti coinvolti nella prima fase. Verso il passaggio al nuovo sistema di gestione dei rifiuti porta a porta

Sono attivi gli Infopoint temporanei Alia nei Quartieri 2 e 5 per accompagnare i cittadini nella fase di passaggio al nuovo sistema di gestione dei rifiuti porta a porta. Presso i due punti informativi, allestiti nelle sedi dei due Quartieri, i cittadini che non saranno trovati in casa al momento della consegna dei kit potranno ritirare i materiali (è necessario appuntamento telefonico). Gli infopoint saranno attivi fino al 28 febbraio 2021. Scatterà infatti a febbraio 2021 la prima fase di attuazione del nuovo piano dei rifiuti che coinvolgerà circa 9mila utenze, con l’attivazione del servizio porta a porta nelle zone collinari di Castello, Serpiolle, Careggi, Bolognese, Faentina alta, San Domenico, Il Cionfo, Settignano, Rovezzano, Villamagna, Padule.

“E’ partita la campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul nuovo modello di gestione dei rifiuti che interesserà progressivamente la nostra città – ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -. Gli operatori stanno riscontrando buona disponibilità da parte dei cittadini coinvolti in un passaggio così importante e non più rinviabile. L’obiettivo è infatti quello di aumentare la quantità e qualità di raccolta differenziata passando dall’attuale 53% al 70 per cento. Un obiettivo che potrà essere raggiunto soprattutto grazie al senso di responsabilità dei cittadini”.

“Sul nuovo piano dei rifiuti – hanno detto i presidenti del Quartiere 5 Cristiano Balli e del Quartiere 2 Michele Pierguidi – Alia svolge un grande lavoro di comunicazione in collaborazione con le strutture dei Quartieri. Un’attività che coinvolge direttamente i cittadini per innescare il percorso virtuoso dell’economia circolare”.

Da metà ottobre è partita l’attività informativa realizzata con volantinaggio sul territorio dai ragazzi dell’A-Team, mentre il 26 ottobre è scattata la distribuzione dei kit nel Quartiere 5: già 930 i kit consegnati. Ai cittadini non trovati in casa viene lasciato un avviso con il numero da chiamare per fissare l’appuntamento e poter ritirare i materiali presso gli Infopoint (apertura il giovedì dalle 9 alle 17). L’attività di consegna partirà a breve anche nel Quartiere 2. Nel rispetto delle norme per l’emergenza Covid, gli incontri informativi con i cittadini si sono svolti a distanza in modalità telematica: la presentazione ai cittadini del progetto ‘Firenze Città Circolare’ si è tenuta in diretta streaming il 14 ottobre scorso, seguita da presentazioni specifiche per il Quartiere 5 (dirette streaming il 22 e 29 ottobre scorsi) e per il Quartiere 2 (dirette streaming 27 e 28 ottobre). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.firenzecittacircolare.it.