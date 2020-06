Firenze, arriva la pensione per gatti al Parco di Ugnano

Nuovo servizio per contrastare l’abbandono degli animali. Costruite strutture temporanee per l'accoglienza, in modo da dare un servizio anche ai padroni . Tariffe graduate

Anche i gatti potranno essere ospitati al Parco degli animali di Ugnano. Dopo la pensione per cani, la direzione Ambiente del Comune di Firenze ha dato il via al nuovo servizio di ospitalità per gatti con l'obiettivo di contrastare il fenomeno ancora frequente dell'abbandono di animali durante i mesi estivi. È quanto prevede la delibera presentata dall'assessore all'Ambiente Cecilia Del Re, che ha avuto l'ok della giunta di Palazzo Vecchio. Il servizio sarà erogato a tariffa, calcolata in base all'Isee del proprietario: il costo andrà da un minimo di 5 a un massimo di 12 euro al giorno.

“L'abbandono di animali domestici durante i mesi estivi è purtroppo un fenomeno ancora diffuso – ha detto l'assessore Del Re -. Per questo, visto il successo del servizio di pensione per cani attivato al Parco degli animali, abbiamo deciso di estendere questa opportunità anche ai gatti e abbiamo costruito strutture temporanee per l'accoglienza, in modo da dare un servizio anche ai padroni dei gatti, esaudendo così la loro richiesta, per rispondere alle esigenze di cura e custodia per i periodi in cui devono lasciare la città o non possono prendersi cura dei propri animali. Anche in questo caso, come già per i cani, applicheremo tariffe graduate rispetto ai redditi dei proprietari dei gatti in base all'Isee. Un servizio che assume caratteristiche di pubblica utilità e che sarà aperto tutto l'anno”.

Le tariffe per la fruizione dei servizi di pensione sono graduate rispetto ai redditi dei proprietari dei gatti in base al metodo Isee. In particolare, la tariffa è di 5 euro per attestazione Isee del proprietario fino a 5500 euro; 7 euro fino a 18.500 euro; 9 euro fino a 32.500 euro e 12 euro oltre i 32.500 euro. Il mangime necessario alla permanenza dovrà essere consegnato alla struttura direttamente dai proprietari degli animali. Le eventuali spese veterinarie che dovessero rendersi necessarie al benessere degli animali nel corso del soggiorno saranno conteggiate separatamente.

I gatti ospitati saranno seguiti dai dipendenti della firezione Ambiente del Comune di Firenze che operano presso la struttura del Parco degli animali. Il proprietario dovrà sottoscrivere apposito documento al momento della consegna del gatto e consegnare tutta la documentazione necessaria relativa all'animale. I gatti devono inoltre essere in regola con le vaccinazioni, sverminati, con trattamento antiparassitario per pulci e zecche, e testati Fiv e Fev.

Il gatto potrà essere ospitato per un massimo di 28 giorni consecutivi. I gatti dello stesso proprietario e fino ad un massimo di tre, verranno ospitati nello stesso box, in moda da far subire loro un minore stress legato al cambiamento del luogo di vita, anche se provvisorio. E’ possibile portare giocattoli di piccole dimensioni o palline all’interno del box dove il gatto viene ospitato e anche oggetti di dimensioni più grandi oppure materassini, coperte e cucce che sono di uso abituale del gatto.

I gatti verranno alimentati con l’umido la mattina e avranno a disposizione cibo secco e acqua fresca durante tutto l’arco della giornata, salvo diverse disposizioni del proprietario per motivi specifici. Data la particolarità di ogni singolo gatto di proprietà e considerando che il cambio di alimentazione potrebbe causare problemi intestinali, specie se alimentato con prodotti specifici a fini terapeutici, il proprietario dovrà sempre portare quanto necessario all’alimentazione per il periodo di permanenza dei suoi gatti.

In caso di bisogno del gatto ospite, verrà contattato il veterinario che lo segue abitudinariamente; in caso di assenza o di sua impossibilità a intervenire, il gatto sarà affidato per le necessarie cure al veterinario Direttore sanitario della struttura.

Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione. La struttura è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12; nel pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Il canile è contattabile allo 0557352018 o per e-mail ai seguenti indirizzi: andrea.biagi@comune.fi.it, emanuela.salucco@comune.fi.it, fabrizio.dellagnello@comune.fi.it , barbara.becciolini@comune.fi.it.