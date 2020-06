Firenze, app del Comune per seguire le elezioni regionali

L'ha sviluppata la direzione servizi informativi

Un app per seguire passo dopo passo le elezioni regionali. L'ha realizzata il personale della direzione servizi informativi del Comune e sarà disponibile anche per gli altri Comuni della Toscana.

"In previsione delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale - ha spiegato la vicesindaca e assessora all'anagrafe Cristina Giachi - si è avviato un concreto confronto fra l'ufficio elettorale comunale e quello regionale.

In questa ottica, e per andare incontro all’esigenza di assicurare una puntuale e dettagliata trasmissione dei dati elettorali alla Regione, la direzione servizi informativi del Comune ha sviluppato un'applicazione dedicata che permetterà di generare un flusso di dati verso il sistema informativo elettorale della Regione".

"Dati - ha aggiunto la vicesindaca - che partiranno dalle comunicazione delle affluenze ai seggi fino agli scrutini, del presidente, delle liste e delle preferenze dei singoli candidati consiglieri, suddivisi nel dettaglio per ciascuna delle sezioni elettorali".

L'applicazione è stata progettata in modo da poter essere messa a disposizione, del tutto gratuitamente, anche degli altri Comuni toscani che volessero avvalersene, offrendo varie modalità di trasmissione dei dati elaborati dai propri sistemi.