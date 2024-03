Firenze: 8 Marzo nel segno della cultura

8 marzo a Firenze nel segno della cultura con tanti musei a ingresso libero per le donne

Tante adesioni a Firenze all’iniziativa promossa del Ministero della cultura che invita a offrire l’ingresso gratuito ai musei alle donne nel giorno dell’8 marzo.

Per una giornata nel segno della cultura. A Firenze, si segnalano gli ingressi liberi a Palazzo Medici Riccardi, al Museo di Palazzo Vecchio, dove sono in programma anche visite guidate alla scoperta di alcuni personaggi femminili come Eleonora di Toledo e Laura Battiferri.

Biglietto gratuito anche alla Torre di Arnolfo, al Museo Novecento, al Complesso monumentale di Santa Maria Novella, al Museo Stefano Bardini. E ancora al Museo Nazionale del Bargello, al Museo delle Cappelle Medicee, al Museo di Palazzo Davanzati e al Complesso di Orsanmichele, fresco di restauro e riallestimento. Ingresso gratuito per tutte le donne anche alla Galleria delle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli relativamente alle Gallerie degli Uffizi, e alla Galleria dell’Accademia.

video Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze