FiPiLi: altri 700 mila euro per concludere i lavori nel tratto franato

Un ulteriore finanziamento di 700 mila euro da destinare alla Città metropolitana per concludere i lavori di sistemazione del dissesto sulla Fi-Pi-Li dopo l’evento franoso del 12 gennaio del 2021 che ha interessato il tratto nel Comune di Lastra a Signa all’altezza del km 10+500. Li ha stanziati la giunta di palazzo Strozzi Sacrati su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli. Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi agli oltre 4 milioni già erogati dalla Regione sempre per l’evento franoso del 12 gennaio.

Soddisfatto il presidente Eugenio Giani: “Il nostro impegno per cercare di ridurre i disagi è massimo. Questo ulteriore stanziamento consente alla Città metropolitana di concludere gli interventi e quindi di migliorare la situazione dell’arteria stradale. La sicurezza sulle strade è un nostro impegno importante. Abbiamo infatti deliberato qualche giorno fa oltre 7 milioni proprio da destinare alle strade regionali, esclusa la Fipili per i quali gli investimento sono a parte. E questo proprio per avere una rete stradale sicura per la Toscana”

“Dopo un'interlocuzione fra noi e la Città metropolitana- ha spiegato l’assessore Baccelli- abbiamo deciso questo ulteriore finanziamento. La Città metropolitana infatti ci ha trasmesso l’aggiornamento del quadro economico come richiesto precisandoci le nuove necessità in base alla suddivisione in stralci dei progetti. Il nostro obiettivo- sottolinea Baccelli- è fare presto e bene in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini, limitando i danni che le chiusure al traffico sempre comportano”Questo ulteriore finanziamento riguarda in particolare la fase 2 dei lavori I e quindi il rifacimento del muro di sottoscarpa, sulla sistemazione di via di Carcheri/via delle Fonti e la sistemazione idraulica di tutto il versante.

Nel dettaglio i finanziamento ricevuti sono stati finanziati in due stralci, il primo presentava un costo complessivo di euro 2.269.252,04, mentre il secondo di euro 1.915.202. Entrambe le trance di finanziamento sono state stanziate su capitoli dell’esercizio 2021 del bilancio regionale.A queste risorse vanno aggiunti anche 330.000 euro erogati immediatamente dalla Regione per gli interventi di somma urgenza.

“La messa in sicurezza della FI Pi Li è ancora una chimera. Un'ipotesi, una lontana realtà. La regione ha stanziato gli ultimi fondi necessaria a metà marzo. Considerando la lentezza con cui la Città Metropolitana ha avviato i lavori nel 2021, non rimane che rassegnarci ad un’altra estate di codeImpossibile contare i disagi quotidiani di pendolari e autotrasportatori per le pessime condizioni della superstrada, le interminabili code, lo stato dell'asfalto. Senza dimenticare il pericolo costante per chi viaggia sulle due ruote.

Una situazione drammatica nove mesi l'anno, che diventa surreale con l'arrivo della bella stagione, quando, alle migliaia di lavoratori che si spostano si andranno sommando i fiorentini che, soprattutto durante il fine settimana, si recheranno nelle splendide località della nostra costa toscana. Insomma, non serve un ingegnere per capire che i pendolari, costretti tutti i giorni a prendere quella superstrada, non sono al centro dei pensieri del governatore della Toscana.Quella strada è un inferno e la sinistra continua a mettere toppe anziché trovare una soluzione.

Soluzione che, è bene ribadirlo, non può e non deve essere la bislacca idea di mettere un pedaggio per i camion. Per la costituzione di Toscana Strade siamo ancora fermi alla delibera di novembre con cui è stata avviata la procedura esplorativa. E pensare che il governatore diceva, in campagna elettorale, che entro il 2020 avrebbe realizzato la società. Per quanto tempo, Giani ha intenzione di continuare a prendere in giro i Toscani?” è quanto dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano.