Fiorinfiera chiude l'estate di Sesto Fiorentino

Sabato 20 e domenica 21 Settembre l'edizione settembrina di Fiorinfiera chiude come ormai da tradizione l'estate di Sesto Fiorentino.

La Mostra Mercato di Piante e Fiori giunge alla sua 11a edizione sestese, confermandosi come uno degli appuntamenti più consolidati del settore, coinvolgendo vivai, aziende agricole e rivenditori florovivaistici provenienti da tutta la Toscana. La novità, che in realtà è un ritorno alle origini, sarà la location dell'area espositiva dedicata alle piante e i fiori che si sposterà in Piazza IV Novembre, dove tra l'altro negli stessi giorni si terrà la festa di inaugurazione della Lucciola.

L'intera manifestazione coinvolgerà poi come sempre tutto il centro storico sestese, tra Via Felice Cavallotti, Via Dante Alighieri e Via Verdi.

Fiorinfiera torna così a Sesto fiorentino in questo ultimo fine settimana d’estate, confermandosi un’occasione speciale per ammirare le tipicità di stagione, tra piante ornamentali, officinali e aromatiche, ma anche alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo. In Via Dante Alighieri e Via Verdi si troverà invece un vivace mercatino dedicato al settore alimentare, con prodotti tipici provenienti da tutta Italia e non solo.

In continuità con la collaborazione costruita negli ultimi anni, anche in questa edizione si rinnova la presenza di CNA Firenze che nella centrale Via Cavallotti porterà i suoi espositori artigiani nel prestigioso mercato “Arte Facendo”.

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 19:00, Sabato 20 e Domenica 21 Settembre.

Fiorinfiera è organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, Confesercenti Firenze e il Centro Commerciale Naturale “Sesto Sotto Casa”.