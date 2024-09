Fiorinfiera a Sesto Fiorentino il 21 e 22 settembre

Sabato 21 e domenica 22 Settembre l'estate di Sesto Fiorentino si chiuderà con l'edizione settembrina di Fiorinfiera.

La Mostra Mercato di Piante e Fiori giunge alla sua 9a edizione sestese e anche in questo fino settimana coinvolgerà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un'area espositiva che si estenderà tra i giardini di Piazza Vittorio Veneto, Via Felice Cavallotti, Via Dante Alighieri e Via Verdi.

Fiorinfiera torna così a Sesto in questo ultimo fine settimana d’estate, confermandosi un’occasione quasi unica per trovare le tipicità di stagione, tra piante ornamentali, officinali e aromatiche, ma anche alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo. A completare l’area espositiva (in Via Dante Alighieri e Via Verdi) un vivace mercatino dedicato al settore alimentare, con prodotti tipici provenienti da tutta Italia e non solo.

In continuità con la collaborazione costruita negli ultimi anni, anche in questa edizione si rinnova la presenza di CNA Firenze che in Piazza Vittorio Veneto, proprio davanti al Palazzo Comunale, porterà i suoi espositori artigiani nel prestigioso mercato “Arte Facendo”.

“Ci congediamo da un’estate ricchissima di eventi e di appuntamenti nel nostro centro storico con una manifestazione divenuta ormai una bella tradizione, attesa e apprezzata da tutta la città – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – Grazie al lavoro della Pro Loco, di Periscopio, Confesercenti e CCN portiamo in piazza una manifestazione entrata ormai nel cuore dei sestesi e non solo, impreziosita da mercatini e, in collaborazione con CNA, dagli artigiani di Arte Facendo. A tutte le realtà coinvolte e a tutti i partecipanti va la gratitudine dell’Amministrazione comunale: cooperazione, condivisione di obiettivi e visioni tra soggetti rappresentativi di tante realtà diverse e importanti sono elementi fondamentali per vivere il nostro centro con programmi di qualità”.

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 19:00, Sabato 21 e Domenica 22 Settembre. Fiorinfiera è organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, Confesercenti Firenze e il Centro Commerciale Naturale “Sesto Sotto Casa”.

EVENTI COLLATERALI – Sempre nel fine settimana di Fiorinfiera, nelle due mattine di Sabato e Domenica, sarà inoltre possibile la visita al sito archeologico della tomba della Montagnola. Le visite guidate, organizzate dalla Pro Loco, possono essere prenotate inviando una mail a prolocosesto@gmail.com