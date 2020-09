Fiori sulla tomba di Oriana

Oggi a 14 anni dalla morte della Fallaci l'affetto di Firenze

Una corona di alloro deposta dal presidente del Consiglio comunale, un omaggio floreale del Comitato per Oriana, vari fiori singoli e la visita di alcuni concittadini. Così Firenze stamani ha ricordato Oriana Fallaci a 14 anni dalla morte, avvenuta il 15 settembre 2006.

Al Cimitero degli Allori, zona Galluzzo e porta del Chianti dove la famiglia Fallaci ha in gran parte vissuto, c'era commozione e la sensazione che il ricordo di Oriana non si spegnerà mai nei cuori di chi l'ha amata. Come lei ha amato con il cuore la sua Firenze.