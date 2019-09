Fiorentina-Perugia visibile in diretta su Violachannel

Ribery titolare e capitano, dal primo minuto anche il giovane Montiel. Pulgar schierato come difensore centrale

In corso l'amichevole tra Fiorentina e Perugia allo stadio Franchi, alla presenza di circa 2500 spettatori. La partita è visibile in questo momento in diretta su Violachannel.

Montella ha schierato Ribery dal primo minuto dandogli la fascia di capitano e Pulgar nell'inedito ruolo di difensore centrale. Diverse assenze per gli impegni nelle rispettive nazionali. Ecco la formazione della Fiorentina: Terracciano, Ceccherini, Dalbert, Venuti, Benassi, Zurkowski, Cristoforo, Pulgar, Boateng, Ribery, Montiel. A disposizione di mister Montella ci sono Dragowski, Chiorra, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Duncan, Dutu, Pierozzi, Simonti, Thereau.