Fiorentina - Padova, slitta l'inizio: c'è un positivo?

Un membro dello staff del Padova sarebbe stato trovato positivo al Coronavirus e quindi sono stati necessari altri tamponi. Gara iniziata alle 17,45, viola subito in vantaggio con Venuti, alla mezz'ora il raddoppio con Callejon

Sono state diramate le formazioni per la partita Fiorentina - Padova di Coppa Italia inizialmente prevista alle 17.00 ma posticipata al momento di mezz'ora. È stato infatti trovato positivo al Covid 19 (pare nell'ambito dello staff del Padova) e quindi si sta attendendo l'esito dei tamponi fatti dopo questa notizia.

Fiorentina: Terracciano, Igor, Milenkvic (C), Quarta, Barreca, Duncan, Pulgar, Saponara, Venuti, Callejon, Cutrone. All. Carrillo (Dragowski, Lirola, Caceres, Amrabat, Biraghi, Kouame, Castrovilli, Bonaventura, Ribery, Montiel, Vlahovic, Ponsi)

Padova: Vannucchi, Della Latta, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro, Mandorlini, Ronaldo, Halfredsson, Buglio, Curcio, Soleri. All. Mandorlini (Burianga, Merelli, Biancon, Santini, Vasic, Germano, Jelenic, Hraiech, Fazzi, Nicastro, Bifulco).

AGGIORNAMENTO. Pare dai tamponi che in ambito Padova ci sia un altro positivo per cui l'inizio della gara è stato fatto ulteriormente slittare alle 17,45. La partita è iniziata e la Fiorentina è passata subito in vantaggio con Venuti. Alla mezz'ora il raddoppio con Callejon