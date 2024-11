Fiorentina femminile ai quarti di Coppa Italia

Le Viola di Mister De La Fuente vincono 1-0 sull'Arezzo negli Ottavi di Finale di Coppa Italia Femminile e volano ai Quarti dove sfideranno il Milan. Il gol di Erzen in apertura regala il derby alle gigliate e assicura il passaggio di turno in una sfida molto delicata. Le aretine infatti iniziano con passo incerto ma salgono di intensità durante il match chiamando Durante ad un lavoro extra. Dall'altra parte una super Viola Bartalini nega alla coppia di attacco svedese Janogy-Lundin il gol in diverse occasioni. C'è spazio anche ad un legno per parte in questo match pieno di occasioni. Al triplice fischio però esulta la Fiorentina che può proseguire il proprio percorso in Coppa Italia.

Nella parte del tabellone viola vincono il Milan, prossimo avversario in gare di andata e ritorno, Lazio e Juventus.Il prossimo appuntamento con la squadra femminile però è già questo sabato: la squadra gigliata farà visita alla Roma per il match di cartello dell'ultima partita del girone di andata allo stadio Tre Fontane (calcio di inizio ore 14.00, diretta Rai Sport e DAZN).TABELLINO

AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi (57’ Taddei), Corazzi (57’ Lorieri), Bruni, Fracas, Blasoni, Martino (73’ Lunghi), Fortunati (64’ Zito), Razzolini (C).A disposizione: Nardi, Hervieux, Balducci, Santini, Toomey.All.Ilaria Leoni

ACF FIORENTINA: Durante, Toniolo (62’ Faerge), Tortelli (C), Zaghini, Erzen, Breitner (70’ Breitner), Snerle (62’ Severini), Pastrenge (84’ Georgieva), Longo, Janogy (70’ Bonfantini), Lundin.A disposizione: Bettineschi, Filangeri, Boquete.All.Sebastian De La Fuente

Ammonita: FaergeRisultato finale 0-1 (2’ Erzen F)