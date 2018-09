Fiorentina bruttina ma vincente: sconfitta l'Atalanta

Una gara difficile. Più grinta che gioco. Dopo un primo tempo dominato dai bergamaschi,i viola trovano nella ripresa una vittoria fortunosa. Brillano Veretout,Chiesa e Pezzella

Il calcio è straordinario e imprevedibile. Talvolta la squadra che gioca meglio non vince. E' successo oggi al Franchi, dove l'Atalanta che ha dominato per buona parte della gara è stata sconfitta da una Fiorentina mediocre nel gioco ma forte nella determinazione.

Partono forte i viola, ma il primo tempo è dominato dai bergamaschi che pur non avendo grandi occasioni hanno un continuo possesso palla. Al terzo minuto un attacco viola è concluso da un tiro di Benassi. Poi sono gli atalantini a essere più incisivi . Zapata e Gomez tengono in costante apprensione la retroguardia viola. La Fiorentina gioca decisamente male rispetto alle ultime partite. Errori nel fraseggio, lentezza nei movimenti,una manovra sterile e involuta. Piaja è fermo, Simeone non ha palloni giocabili, Chiesa appare sottotono. A centrocampo solo Veretout cerca di impostare e di arginare gli attacchi bergamaschi. Per fortuna gli uomini di Gasperini non riescono a concretizzare il loro furore agonistico. I viola hanno un’occasione al 23' con cross di Biraghi ribattuto dalla difesa e al 24' con un colpo di testa di Milenkovic parato agevolmente da Gollini. L'Atalanta tiene palla e attacca con continuità ma va al riposo senza aver finalizzato l'evidente superiorità di gioco.

Nel secondo tempo continua il dominio atalantino poi all'ottavo arriva anche una’occasione per i viola con Veretout che recupera un pallone in avanti e serve al centro Simeone che spreca malamente. Pioli schiera Mirallas al posto di un deludente Piaja. La Fiorentina alza il baricentro e appare più decisa. Al 16' Chiesa dopo una bell'azione personale entra in area e cade dopo un tocco di Toloi. Il rigore è dubbio ma Valeri lo assegna senza esitazione. Veretout lo trasforma, I Viola, senza grandi meriti vanno in vantaggio.

L'Atalanta attacca con decisione e assedia la Fiorentina che fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 26' Lafont esce in maniera avventata e consente a Rigoni di sfiorare il goal a porta vuota. Al 31' il portiere viola ha ancora un'uscita sballata che provoca una mischia in area e un affannoso salvataggio dei difensori viola. L'Atalanta continua ad attaccare, i viola sono in difficoltà ma la difesa guidata da Pezzella chiude bene. Al quarantesimo Gomez,il migliore dei bergamaschi, chiama Lafont a un non facile intervento. La Fiorentina ci prova in contropiede ma Simeone spreca. Nel recupero Mirallas entra in area ed è atterrato. Sembra decisamente un rigore più netto di quello concesso a Chiesa, ma l'arbitro lo ignora. L'Atalanta prova il forcing ma è la Fiorentina a raddoppiare nell'ultimo dei minuti di recupero. Chiesa si conquista una punizione. Biraghi batte e la palla è respinta da Gollini oltre la linea. La gara finisce sul due a zero per i Viola. Una vittoria forse non del tutto meritata. Una vittoria, comunque, importante per la classifica e per la crescita di autostima dei ragazzi di Pioli

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport:

“Non è stata la miglior Fiorentina e non siamo stati brillanti probabilmente avrei dovuto cambiare qualche giocatore in più perché è stata la quinta partita in quindici giorni. I nostri avversari poi ci hanno creato delle difficoltà. Per una squadra giovane come la mia vincere queste partite significa fare una crescita importante. Siamo stati in difficoltà, ma siamo stati tenaci e fortunati per vincere queste partite. E’ la prima volta che non giochiamo bene, e giocare male e vincere significa avere carattere e orgoglio. All’intervallo avevo capito che non era la nostra giornata migliore e ho chiesto ai ragazzi una prova di orgoglio davanti ai nostri tifosi. Credo che l’Atalanta abbia giocato meglio di noi, ma conta aver dimostrato carattere. Abbiamo provato a togliere il possesso all’Atalanta, quando, però ti abbassi molto poi hai molto campo per andare ma non ci siamo riusciti come volevamo. Chiesa è cresciuto tanto sotto tanti punti di vista e può capitare che caschi su un contrasto, ma non è un giocatore che si butta al primo contatto. E’ stato intelligente a rallentare e tagliare davanti a Toloi”.

Fiorentina-Atalanta 2-0

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (31' st Edimilson Fernandes), Veretout, Gerson (35' st Laurini); Chiesa, Simeone, Pjaca (9' st Mirallas). Allenatore: Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini (24' st Rigoni), Palomino; Castagne (31' st Alì Adnan), De Roon, Castagne, Freuler (34' st Barrow), Hateboer; Pasalic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Valeri di Roma

Reti: Veretout (rigore) 17' st; 48' st Biraghi

Note: ammoniti Vitor Hugo, Palomino, Gomez, Lafont, Edimilson