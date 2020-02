Fiorentina-Atalanta: Castrovilli verso il rientro

ph courtesy Violachannel

Il centrocampista si è allenato bene, sarà convocato e potrebbe partire titolare. Domani alle 10 la conferenza di Iachini in diretta su Violachannel. Arbitra Mariani di Aprilia. Oggi presentato Agudelo: "Sto vivendo un sogno"

La partita Fiorentina-Atalanta, sabato prossimo 8 febbraio con inizio alle 15, sarà diretta da Mariani di Aprilia. Nello scorso campionato questa partita, giocata il 30 settembre 2018, fu vinta 2-0 dalla Fiorentina con reti di Veretout su rigore al 62' e di Biraghi al 94'. L'Atalanta non vince a Firenze da 27 anni: il 3 gennaio 1993 gli orobici si aggiudicarono la sfida con un gol di Perrone, una rete che costò la panchina a Gigi Radice.

Stamani è stato presentato il colombiano Kevin Agudelo, uno dei nuovi acquisti, definito dal ds Pradè "giocatore con grandi qualità tecniche, un trequartista che può diventare un todocampista". Lui ha detto tra l'altro di stare "vivendo un sogno, da piccolo ho sempre voluto l’Europa. Tutto è stato molto veloce, il club mi sta dando l'opportunità e questo mi riempie il cuore".

Per quanto riguarda la squadra, domani alle 10 Iachini terrà la conferenza stampa di presentazione della sfida. Intanto si può dire che Castrovilli in questa settimana si è allenato bene e con ogni probabilità dovrebbe essere convocato e forse partire titolare. La conferenza stampa di Iachini come sempre andrà in diretta su Violachannel.