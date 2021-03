Fiorentina ancora beffata al novantesimo

Una discreta Fiorentina tiene testa alla Roma. Dopo il vantaggio romanista recupera e prova a vincere. Nel finale una disattenzione difensiva provoca una sconfitta immeritata. Discutibili i cambi di Prandelli. La classifica preoccupa. Domenica la sfida salvezza contro il Parma

Nel calcio occorre anche un po' di fortuna. E la fortuna manca ai viola. E' mancata domenica scorsa in una partita mediocre ed è mancata questa sera in una gara giocata discretamente dalla Fiorentina. La beffa arriva proprio allo scadere. Segna Diawara. L’arbitro Calvarese annulla per fuorigioco. Ma il Var, dopo un paio di minuti di analisi delle immagini, rileva che Milenkovic ha tenuto in gioco il giocatore giallorosso. La partita che ha mostrato una Fiorentina più propositiva ha evidenziato ancora quelle imprecisioni difensive che hanno vanificato quanto di buono mostrato dalla squadra. Ribery, Igor e Vlahovic sono stati i migliori dei viola, Milenkovic e Pezzella sono da annoverare tra i peggiori.

La cronaca vede una Roma molto aggressiva che nei primi dieci minuti fa la partita e schiaccia i viola che non riescono a salire, Al tredicesimo il gioco si ferma per ricordare Davide Astori nel terzo anniversario della morte. La partita riprende e i viola cominciano a essere più propositivi. La Roma cala il ritmo, Ribery in grande condizione, svaria a tutto campo e suggerisce la fase offensiva. Al 27' il francese serve Vlahovic che impegna Pau Lopez con un tiro centrale. Al 35' ancora un grande pallone di Ribery per Castrovilli che è chiuso da una pronta uscita del portiere romanista. Due minuti dopo Igor s'infortuna ed è costretto a uscire. Al 39' Mancini abbatte con una gomitata Ribery, Il fallo sarebbe da espulsione ma l'arbitro estrae solo il cartellino giallo. C'è più Fiorentina che Roma in questa frazione di gioco, anche se il tempo si conclude con tiro di Pellegrini deviato con prontezza da Dragowski.

L'avvio di ripresa comincia in salita per i viola. E' il terzo minuto quando Mancini serve Spinazzola che approfitta delle indecisioni di Quarta e Milenkovic e realizza un bel gol. S'infortuna anche Castrovilli ed è sostituito da Kokorin. I viola cercano di reagire. Al decimo ci prova Ribery dopo un'azione personale ma il tiro del francese è murato dalla difesa romanista. Al tredicesimo sono i giallorossi a provarci con un tiro di Diawara deviato da Dragowski. Al quindicesimo un bel contropiede viola. Un'azione corale Ribery-Kokorin- Biraghi conclusa dall'esterno viola con un cross in area che il romanista Spinazzola devia nella propria rete realizzando il più classico degli autogol, Raggiunto il pari, i viola appaiono decisi e determinati a cercare la vittoria. Al 20' ci prova Ribery con un tiro che finisce al lato. La gara è vivace e piacevole. I viola hanno in mano le redini della gara. Al trentacinquesimo Prandelli toglie Pulgar e Ribery per Borja Valero e Caceres. Una scelta discutibile che si dimostra subito sbagliata. Senza l'apporto del francese la squadra si abbassa molto e subisce gli attacchi della Roma. Al trentaseesimo Dragowski salva in uscita su Pellegrini, mentre in ripartenza è Vlahovic ad avere un ottimo pallone, ma al suo tiro si oppone con un grande intervento Pau Lopez. Al 44', quando la partita sembra destinata a un giusto pareggio, arriva il gol beffa. Diawara, su cross di Karsdorp, mette dentro anticipando la difesa viola. Il gol è momentaneamente annullato per fuorigioco ma, due minuti dopo, è convalidato dal Var. Ci sono cinque minuti di recupero ma non bastano ai viola a trovare il meritato pareggio. Arriva ancora una sconfitta per i viola che perdono ancora punti nei confronti delle dirette concorrenti che lottano per non retrocedere in B.

Queste le parole di Prandelli a Sky. “Abbiamo preso ancora un gol per un millimetro, è già il terzo. Affrontavamo una squadra ricca di talento e di qualità. Abbiamo fatto una partita gagliarda, un primo tempo combattuto e un secondo tempo più aperto. Negli ultimi minuti devi avere molta più attenzione in area di rigore. E’ la terza partita che non meritavamo di perdere. Non dobbiamo piangerci addosso, pensiamo alle prossime due partite che sono due scontri diretti. Il nostro campionato è questo. Prendiamoci ciò che di buono abbiamo fatto stasera. Poi ci sono momenti in cui non gira: Igor si è fatto male e stava facendo una grande partita, Castro si è fatto male, Pulgar mi ha chiesto il cambio e avrei voluto tenere Ribery più a lungo ma sono stato costretto a cambiarlo perché era l’ultimo slot a disposizione. Avevo chiesto a Franck come stava e se ce la faceva, però comunque avevo un po’ di preoccupazione perché è rientrato da poco. Poi dovevo per forza usare la slot perché Pulgar mi aveva chiesto il cambio. Devo riuscire a tirare fuori il meglio da delle situazioni”.

Fiorentina - Roma 1-2

FIORENTINA (5-3-2): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Igor (41' pt Biraghi); Amrabat, Pulgar (33' st Caceres), Castrovilli; Ribèry (33' st Borja Valero), Vlahovic. Allenatore Prandelli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla (35' st Karsdorp); Bruno Peres (35' st Smalling), Veretout (16' st Pedro), Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan (21' st El Shaarawy); Mayoral

Arbitro: Calvarese di Teramo

Reti: 3' st Spinazzola; 15' st Spinazzola (autogol); 45' st Diawara

Note: ammoniti Mancini, Ribéry, Kumbulla