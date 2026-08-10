Fine settimana da bollino rosso per il traffico

Si avvia alla conclusione l’ultimo fine settimana di luglio contraddistinto dalle partenze verso le località di villeggiatura e contrassegnato da Viabilità Italia con il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì 24 luglio, la mattina di sabato 25 luglio e il pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio. Rispetto all’ultimo fine settimana di luglio 2025 i dati complessivi nazionali mostrano un lieve aumento, pari allo 0,2%, con valori che nelle regioni del Nord della Penisola raggiungono il +5%.

Un incidente, sul Raccordo Autostradale 3 “Siena-Firenze” ha provvisoriamente fatto chiudere al traffico in direzione Firenze all’altezza di San Casciano. La circolazione è stata indirizzata in uscita sulla viabilità locale a San Casciano Sud con rientro sul raccordo a Impruneta/Greve in Chianti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Nello scontro si è sviluppato un incendio, poi domato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità nel più breve tempo possibile.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alla gallerie, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud;

dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: