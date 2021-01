“Finalmente la Toscana ha una legge sull’equo compenso per i professionisti”

Soddisfazione del presidente di Confprofessioni Toscana Ivo Liserani

“La Toscana finalmente ha la sua legge regionale sull’equo compenso per il lavoro dei professionisti. Questo grazie alla redazione dei decreti in base ai quali tutti i soggetti sia pubblici che privati interessati saranno chiamati ad applicarla. Come Confprofessioni siamo soddisfatti perché significa veder arrivare in porto un lavoro iniziato nel 2017 e portato avanti in Commissione soggetti professionali. Un lavoro condizionato anche dalla difficoltà di conciliare competenze regionali e dello Stato, che non permettono di entrare nel merito diretto dell’equo compenso; per cui ci si è dovuti limitare a spingere il committente a dichiarare la presa di conoscenza della necessità di applicare il diritto del professionista a un compenso per la prestazione erogata”. Così il presidente di Confprofessioni Toscana, Ivo Liserani, secondo cui “questa legge pone un argine alla logica del massimo ribasso e della richiesta di prestazioni gratuite che lede non poco i diritti dei professionisti e non riconosce il valore della professionalità, che invece dovrebbe rappresentare il primo elemento di valutazione nel conferimento di un incarico e con l’approvazione delle linee guida per effettuare i controlli sulle pratiche presentate si chiude positivamente questo progetto”.