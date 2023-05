Finali Nazionali Giovanili di Pallavolo a Prato

Ha preso il via la fase decisiva delle Finali Nazionali Giovanili di Pallavolo Under 15 Maschile. In campo le migliori sedici formazioni del volley nazionale.

Nel Girone E ottimo inizio del Parella Torino che supera la pugliese Materdomini per 3-0.

Nel Girone F, invece, il primo acuto è ligure con la Colombo Genova che ha superato i ragazzi della formazione siciliana del Cyclopis per 3-0.

Nel Girone G combattuta e bellissima gara tra Elisa Pomigliano e Lube Civitanova con vittoria che arride a questi ultimi per 3-0.

Nel Girone H, infine, esordio positivo per i padroni di casa del Volley Prato che nel primo match di giornata hanno superato per 3-0 la formazione friulana dello Sloga Tabor.

Ricordiamo che per l’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube.

Oltre a ciò, risultati e classifiche sono aggiornati in tempo reale al seguente link https://finalinazionali.federvolley.it/gare-fng-u15m-2023

FASE FINALE: GIRONI E GARE IN PROGRAMMA

Gir. E: Materdomini (Puglia); Volley Montichiari (Lombardia); Volley Parella Torino (Piemonte); Volley Team Club (Veneto) – Palazzetto dello Sport Anna Frank di Montemurlo.

18/05 ore 15.30: Materdomini - Volley Parella Torino 0-3 (14-25; 14-25; 14-25)

18/05 ore 17.00: Volley Montichiari - Volley Team Club

La classifica: Volley Parella Torino 3; Volley Montichiari, Volley Team Club e Materdomini 0.

Prossime gare:

19/05 ore 9.00: Volley Parella Torino - Volley Montichiari

19/05 ore 10.30: Volley Team Club – Materdomini

19/05 ore 15.30: Volley Parella Torino - Volley Team Club

19/05 ore 17.00: Volley Montichiari – Materdomini

Gir. F: Cyclopis (Sicilia); Colombo Volley Genova (Liguria); Marino Pallavolo (Lazio); Desio Volley (Lombardia) – Palestra San Paolo.

18/05 ore 15.30: Cyclopis - Colombo Volley Genova 0-3 (20-25; 22-25; 15-25)

18/05 ore 17.00: Marino Pallavolo - Desio Volley

La classifica: Colombo Volley Genova 3; Marino Pallavolo, Desio Volley e Cyclopis 0.

Prossime gare:

19/05 ore 9.00: Colombo Volley Genova - Marino Pallavolo

19/05 ore 10.30: Desio Volley – Cyclopis

19/05 ore 15.30: Colombo Volley Genova - Desio Volley

19/05 ore 17.00: Marino Pallavolo – Cyclopis

Gir. G: Cucine Lube Civitanova (Marche); Elisa Volley Pomigliano (Campania); Volley Treviso (Veneto); Por. Robur Costa (Emilia Romagna) – ITS Tullio Buzzi.

18/05 ore 15.30: Elisa Volley Pomigliano - Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25; 18-25; 18-25)

18/05 ore 17.00: Volley Treviso - Por. Robur Costa

La classifica: Cucine Lube Civitanova 3; Volley Treviso, Por. Robur Costa e Elisa Volley Pomigliano 0

Prossime gare:

19/05 ore 9.00: Cucine Lube Civitanova - Volley Treviso

19/05 ore 10.30: Por. Robur Costa – Elisa Volley Pomigliano

19/05 ore 15.30: Cucine Lube Civitanova - Por. Robur Costa

19/05 ore 17.00: Volley Treviso – Elisa Volley Pomigliano

Gir. H: Sloga Tabor (Friuli Venezia Giulia); Volley Prato (Toscana); You Energy Volley (Emilia Romagna); Diavoli Rosa (Lombardia) – Palestra Gramsci - Keynes.

18/05 ore 15.30: Volley Prato - Sloga Tabor 3-0 (25-15; 25-19; 25-13)

18/05 ore 17.00: You Energy Volley - Diavoli Rosa

La classifica: Volley Prato 3; You Energy Volley, Diavoli Rosa e Sloga Tabor 0

Prossime gare:

19/05 ore 9.00: Sloga Tabor - You Energy Volley

19/05 ore 10.30: Diavoli Rosa – Volley Prato

19/05 ore 15.30: Sloga Tabor - Diavoli Rosa

19/05 ore 17.00: You Energy Volley – Volley Prato