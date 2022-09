Fiere di Scandicci e Impruneta 2022: le date

L'estate sta per terminare, siamo agli sgoccioli di una lunga stagione. L'autunno è in arrivo e con esso, nella zona sud ovest del territorio fiorentino, due appuntamenti popolari di grande tradizione: la Fiera di Scandicci e la Fiera dell'Impruneta, antichissima e da sempre assai famosa tanto che Jacques Callot, incisore e disegnatore francese, fece il suo capolavoro immortalando proprio un giorno della Fiera nel 1620.

In tempo di vacche magre c'era un detto tra i contadini della zona, ironico e divertente, sempre in rima come tradizione toscana vuole: "... e quest'anno per mancanza di moneta s'è perso la Fiera di Scandicci e quella dell'Impruneta".

Sì perché i due eventi sono da sempre in successione, a ruota e quest'anno non fa eccezione. Negli ultimi tempi la Fiera di Scandicci si è molto ampliata ma resta sempre quell'alone di tradizione legata alla campagna. Il primo giorno sarà l'8 ottobre (sabato), l'ultimo domenica 16 ottobre. Proprio questo giorno, prenderà il via l'altra manifestazione che caratterizza l'autunno di questa parte dell'area metropolitana: la fiera dell'Impruneta è infatti in programma dal 16 al 23 ottobre, quando ritorneranno il mercato e il Luna Park per grandi e piccini. Martedì 18 dovrebbe esserci il tradizionale Mercato del bestiame, ricorrenza che fa tornare in qualche modo più vicini agli antichi tempi, quando i contadini attendevano queste fiere per "rinnovare" il proprio parco bestiame grazie all'arrivo di colleghi da tutta la Toscana.