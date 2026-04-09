Fiera del Disco, Fumetti, Pokémon e Videogiochi a Scandicci

Scandicci (Firenze), 9 aprile 2026 - Torna a Scandicci l’evento dedicato agli appassionati di musica, fumetti e collezionismo. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, gli spazi di The Florence Gate, presso il parcheggio di Villa Costanza (via della Costituzione), ospiteranno la “Fiera del Disco, carte Pokémon, fumetti e videogiochi”, manifestazione a ingresso libero pensata per un pubblico di tutte le età.

Organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni, la fiera vedrà la partecipazione di 15 espositori provenienti da tutta Italia, con una vasta offerta di vinili, CD, gadget, fumetti, carte collezionabili – tra cui le amatissime Pokémon – e videogiochi, tra novità e pezzi rari. Non mancheranno anche spazi dedicati al vintage, con un mercatino di borse a tema fumetto e musicale. Venerdì e sabato sarà inoltre presente l’originale furgoncino retrò con una selezione di scarpe tutte da provare. Un appuntamento insomma che unisce generazioni diverse: dagli appassionati di musica analogica ai fan del mondo nerd, fino a famiglie e curiosi in cerca di un’esperienza originale.

Per informazioni: www.fumettiedintorni.it – telefono 348 4410579.