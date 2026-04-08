Servizio Civile Universale a Pratolino: si può fare

Servizio civile universale 2026 a Pratolino, domande prorogate fino al 16 aprile

Servizio Civile Universale a Pratolino: le domande sono state prorogate fino al 16 aprile. Di cosa si tratta? Il Servizio Civile Universale è un progetto rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che prevede un impegno di 25 ore settimanali e in contributo mensile pari a 519,47 euro.

Nel dettaglio, per il Servizio Civile Universale a Pratolino si cercano: 1 volontario/a nell'ambito del progetto "per l'Ambiente nei comuni di Toscana e Lazio"; 1 per il progetto "nelle Biblioteche e nei Musei italiani"; 2 in ambito "Turismo e educazione: per lo sviluppo sostenibile dei territori", di cui uno appartenente alla categoria "Giovani con minori opportunità" e quindi a basso reddito.

La domanda sono dunque state prorogate fino al 16 aprile e si fanno esclusivamente online su https://domandaonline.serviziocivile.it/

I dettagli dei programmi sono pubblicati sul sito https://www.scanci.it/ , oltre che sul portale nazionale https://www.politichegiovanili.gov.it/

Per ulteriori info, scrivere a parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it