Sterilizzazione gatti a Rignano, campagna comunale

L'Amministrazione Comunale informa la popolazione che, in collaborazione con l'ASL di Firenze - UFC Igiene Urbana Veterinaria, è stato avviato un progetto straordinario di sterilizzazione chirurgica dei gatti del territorio comunale, finalizzato al contenimento delle nascite e alla tutela del benessere animale.

L'iniziativa riguarda sia gatti di proprietà sia gatti liberi presenti sul territorio comunale, non appartenenti a colonie feline riconosciute, e prevede interventi di sterilizzazione a cura e spese dell'ASL, senza costi per i cittadini.Obiettivi del progetto:. prevenire il randagismo felino. migliorare la salute e il benessere degli animali. favorire una gestione responsabile dei felini presenti sul territorio.La campagna di sterilizzazione si svolgerà nel periodo dal 15 aprile al 1 giugno 2026 per un numero massimo di 100 gatti.L'Amministrazione curerà la definizione e la comunicazione alla ASL della lista dei richiedenti, che verranno contattati dal Servizio Veterinario per concordare la data e le modalità dell'appuntamento.I gatti dovranno essere portati alla ASL, in viale Corsica a Firenze, a cura dei proprietari o dei soggetti di riferimento richiedenti.Le domande (vedi allegato), da inoltrare al Comune tramite protocollo generale, saranno accettate fino ad esaurimento del progetto.

In caso di domande eccedenti il numero massimo, sarà data precedenza al richiedente con ISEE più basso.I cittadini del Comune di Rignano sull'Arno interessati possono aderire al progetto compilando il modulo allegato, da inviare entro il 7/4/2026 con una delle seguenti modalità:1- tramite consegna a mano presso Protocollo del Comune di Rignano sull'Arno (FI), cap 50067, Piazza della Repubblica, 1 - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 martedì e giovedì pomeriggio, ore 15.00-18.00.2- via PEC all'indirizzo comune.rignano@postacert.toscana.it3 - via MAIL scrivendo a s.semplici@comunerignano.itOggetto del plico: "Adesione a campagna sterilizzazione gratuita gatti".Per informazioni: 055/83.478.40