Festival Versiliana 2023, partono gli spettacoli

Pietrasanta (LU) _ A 100 anni esatti dalla nascita di Maria Callas, il Festival La Versiliana insieme alla COB Compagnia Opus Ballet omaggiano la Divina della lirica riunendo per la prima volta tre tra i più interessanti nomi della coreografia d'autore italiana, Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco, in una lettura contemporanea e innovativa di uno dei personaggi più iconici del Novecento. CALLAS CALLAS CALLAS è il titolo dello spettacolo ( in scena mercoledì 12 luglio alle 21.30 ) che la Fondazione Versiliana propone in prima nazionale e come evento di apertura della 44° edizione del suo Festival e che è frutto di una coproduzione tra la Fondazione e la Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello Ogni coreografo porterà in scena un diverso aspetto della vita e dell'opera di Maria Callas in un vero e proprio “trittico coreografico”, un affresco in cui elementi biografici, ispirazioni musicali e iconografia si fondono con la danza contemporanea nella creazione di un linguaggio inedito.

Il progetto continua idealmente il percorso di ricerca artistica che la compagnia persegue già da anni e che vede dialogare la danza contemporanea con storie e musiche classiche, considerate “di repertorio”, che diventano terreno fertile per la creazione di qualcosa di completamente diverso. Il classico diventa chiave di lettura per il mondo contemporaneo, con l'obiettivo di destrutturare e arricchire il repertorio per parlare di una realtà vissuta, tangibile, a noi vicina. Proprio in quest'ottica è stata confermata la collaborazione con tre coreografi estremamente diversi tra loro, ma capaci di unire nella loro visione elementi di classicità e di contemporaneità, mantenendo ognuno un linguaggio assolutamente unico: Carlo Massari e Adriano Bolognino sono alla seconda collaborazione con COB (Massari con il progetto RIGHT.

La sagra della primavera del 2021, Bolognino con la produzione White room del 2022), mentre l'emergente Roberto Tedesco è al suo primo incontro con la compagnia. La serata vedrà i danzatori di COB esprimere le idee e lo stile peculiare di ogni coreografo: cinque danzatrici in nero aprono lo spettacolo nell'appassionata coreografia DIVINA di Adriano Bolognino, che omaggia la Callas sulle note della struggente aria Casta diva.

Roberto Tedesco mette in scena otto danzatori in STANDPOINTS, una coreografia estremamente contemporanea costruita sulle musiche originali di Giuseppe Villarosa. Chiude lo spettacolo TOUJOURS LA MORT di Carlo Massari, creazione originale sulle note di Carmen che omaggia la grande cantante con uno sguardo ironico e inedito. COB COMPAGNIA OPUS BALLET Diretta da Rosanna Brocanello fin dalla fondazione, la compagnia è costituita da un nucleo stabile di danzatori professionisti e ad oggi ha dato vita ad un vasto repertorio di produzioni.

Tra le ultime ricordiamo: Dreamparade (2019) di Marina Giovannini, realizzata in collaborazione con il Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni; Le Quattro stagioni (2020) di Vivaldi a cura della coreografa Aurelie Mounier e con le musiche eseguite dal vivo dall’Orchestra di Padova e del Veneto; RIGHT. La Sagra della Primavera (2021) di Carlo Massari in coproduzione con C&C Company e Teatro Stabile del Veneto, Oriente Occidente Dance Festival, Associazione Culturale Mosaico Danza/Interplay Festival (Progetto vincitore del Premio CollaborAction XL 2020 azione Network Anticorpi XL coordinata dall’Ass.

Cantieri Danza supporto per la danza d’autore); Il labirinto. Il mito di Arianna e il Minotauro (2021) di Arianna Benedetti; White Room (2022) di Adriano Bolognino in collaborazione con il Centro Nazionale Virgilio Sieni; La diversita’ che mi fece stupendo. Pasolini, l’irrealtà del quotidiano (2022) di Giovanni Leonarduzzi in coproduzione con la Compagnia Bellanda; Coding dance (2023) di Leonardo Diana in coproduzione con Versiliadanza; OTOTEMAN_what if di Sofia Galvan e Stefania Menestrina, Progetto vincitore della XIII edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro e in coproduzione con Festival Danza In Rete-Teatro Comunale Città di Vicenza.

Dal 2021 la compagnia è finanziata dal Ministero della Cultura. www.cobdanza.it

CALLAS, CALLAS, CALLASprima nazionale 12 luglio 2023 - h 21:30Teatro “La Versiliana” (Marina di Pietrasanta) Coreografie di Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto TedescoUna produzione COB Compagnia Opus BalletI in coproduzione con Festival La Versiliana Interpreti Matheus Alves De Oliveira, Giuliana Bonaffini, Aura Calarco, Emiliano Candiago, Sofia Galvan, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Riccardo Papa, Frederic ZounglaDirezione artistica Rosanna BrocanelloConsulente artistica Laura PulinLight designer Giacomo UngariRépétiteur Giulia OrlandoOrganizzazione Margherita FantoniDistribuzione Laura Montagna