Festival d'Europa: un successo l'Open Day a Villa Salviati

Nel quarto giorno anche convegni a Palazzo Medici Riccardi

Il Festival si protrarrà con decine di eventi fino al 10 maggio e si chiuderà con la Marcia dei Diritti Umani organizzata da Regione e Oxfam Italia a cui parteciperanno oltre 1500 ragazzi provenienti da 11 paesi europei. Altri momenti clou del Festival saranno la tre giorni di Erasmus+ (7-8-9) e la Notte Blu alle Murate (9-10 maggio).

Diverse le iniziative del Festival d'Europa a tema infanzia in programma sabato 4 maggio, tra cui il dibattito sull’eredità di Leonardo da Vinci negli ospedali infantili, in collaborazione con la Fondazione Meyer che si è tenuto nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, che si inserisce all’interno delle commemorazioni del 500° anniversario dalla morte di Leonardo. Tra i presenti il direttore generale del Meyer e presidente di Echo, Alberto Zanobini, Alessandro Carano, fondatore e presidente della Carano 4 Children Foundatin; Domenico Laurenza, ricercatore del Museo Galileo and Schroeder Art di New York; e John Henderson, professore di storia rinascimentale italiana della Birkbeck University of London. Le conclusioni sono state affidate al rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei.

E' stato un successo anche l’Open Day di Villa Salviati, che ha visto performance e tour guidati per tutta la giornata. L'Open Day ha raccontato l’UE attraverso una serie di eventi che hanno spaziato dall’arte, con la mostra di sculture di Franco Berretti, curata da Andrea Mello e ospitata nel giardino della Villa; alla danza, con le lezioni di Quadriglia e di balli popolari di gruppo; e al cibo, con sessioni di food tasting e laboratori per la preparazione di pasta fresca. Per i più audaci si sono tenuti workshop a tema circense: trampoli, trapezi e, per i più piccoli, laboratori di bolle di sapone. I giovani interpreti dell’Orchestra REte MUsicale Toscana, progetto nato per promuovere l’educazione musicale nelle scuole, sono stati i protagonisti degli appuntamenti musicali del pomeriggio. Al pubblico più giovane è stato destinato Leonardo da Vinci’s Fables, evento ideato come un viaggio alla scoperta dei fenomeni naturali, del valore della conoscenza e dell’arte, attraverso la lettura delle favole di Leonardo.