Festival dei Popoli: i documentari dei registi toscani

La 59esima edizione del Festival dei Popoli, Festival Internazionale del Cinema Documentario, nella selezione di film in programma propone alcune produzioni toscane, che raccontano storie della nostra regione.

Per il concorso italiano è in programma La regina di Casetta, del regista fiorentino Francesco Fei. A essere raccontata è la storia Gregoria, l’unica ragazzina che vive a Casetta di Tiara, un paesino sperduto sull’Appennino tosco-emiliano, che annovera solo dieci abitanti. Ma il liceo è alle porte e la giovane dovrà spostarsi in un’altra città. Tra i castagneti, le montagne dell’Appennino e gli echi lontani delle poesie di Dino Campana della vicina Marradi, il documentario è una testimonianza dell’ultimo vissuto dalla protagonista nella piccola comunità rurale.

Setteponti Walkabout è il titolo del Web-doc di Gianfranco Bonadies, Giampaolo Capobianco, Michele Sammarco, con la collaborazione di Valeria Tisato, prodotto dall’associazione culturale attiva a Terranuova Bracciolini, Macma. Il documentario interattivo delinea una mappa del tutto inedita del territorio del Valdarno, lungo la strada Setteponti, che collega Firenze Arezzo. Qui insistono tracce di un mondo che sta scomparendo fatto di contadini, ricordi, vita rurale, tracce della seconda Guerra Mondiale, passeggiate nel bosco, mulini e fattorie, che sono un patrimonio inestimabile della Toscana. Lo Web-doc sarà presentato in Mediateca Toscana venerdì 9 novembre in Mediateca Toscana (ore 16.30, via san Gallo, 25, ingresso libero).

Un I-Doc racconterà invece le ville e i giardini medicei della toscana: una produzione Manifatture Digitali Cinema / Fst, con la regia di Roberto Malfagia. Lo spazio delle ville, oggi nella lista Unesco Patrimonio dell’Umanità, è narrato utilizzando le più innovative tecnologie interattive e tridimensionali per il Web, restituendo allo spettatore un tesoro architettonico, tutto da conoscere e riscoprire. La presentazione, in Mediateca Toscana, giovedì 8 novembre, ore 16.30.

Popoli Vr – il reale del virtuale è invece una selezione di documentari in VR da tutto il mondo, realizzata dal festival dei Popoli e Gold Enterprise, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini. La rassegna è curata dal fiorentino Omar Rashid e propone un nuovo punto di vista sulle possibilità di narrazione di un media immersivo per lo spettatore. La rassegna di doc in VR è in programma al cinema La Compagnia il 6 e il 7 novembre.

Il programma del Festival dei Popoli su www.festivaldeipopoli.org