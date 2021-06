Festival au Désert Firenze 2021

Dal 30 giugno al 2 luglio torna il Festival au Désert Firenze, nato nel 2010 dalla collaborazione tra il Festival au Désert di Essakane (Mali) e la Fondazione Fabbrica Europa, che ogni anno ospita i grandi nomi della musica del mondo e porta a Firenze il meglio della world music attuale, in particolare da Mali, Nord Africa, Mediterraneo e Medio Oriente.

Tra i protagonisti di questa edizione, dal Mali arrivano i cantanti e musicisti non-vedenti AMADOU & MARIAM, che hanno legato il proprio percorso a star quali Manu Chao e Jovanotti e che da anni rappresentano un simbolo di apertura, riscatto e solarità. A Firenze, in duo sul palco esattamente come ai loro esordi, portano una versione intima e al tempo stesso raggiante della loro musica, per un concerto che regalerà tutta la profondità e l’essenza della loro terra.

La tre giorni del Festival au Désert, che verrà arricchita da incontri sull’attuale situazione del Mali e storie dell’Africa contemporanea, inaugura il 30 giugno alla Manifattura Tabacchi, con musiche e ritmi del Mediterraneo con gli artisti Jabel Kanuteh & Paolo Angeli e il gruppo Romarabeat (feat. Houcine Ataa, Ziad Trabelsi).

Festival au Désert Firenze è realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze / Estate Fiorentina 2021, Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Florence Dance Festival, Manifattura Tabacchi, Fondazione Stensen, La Feltrinelli, Musicalista