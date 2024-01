Festa per la Società San Giovanni Battista

Si terrà oggi lunedì 29 gennaio alle 17.30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio la cerimonia per il 228esimo anniversario della fondazione della società di San Giovanni Battista. Nell’occasione, alla presenza del sindaco Dario Nardella e dell’assessora alla Cultura della memoria Maria Federica Giuliani, sarà consegnato il 33esimo premio ‘Il Bel San Giovanni’.

Il riconoscimento andrà alla dottoressa Margherita Cassano, prima donna nella storia d’Italia a presiedere la Corte di Cassazione; alla Questura di Firenze; e alla memoria di Fabrizio Borghini, giornalista e autore di libri sul cinema, Firenze e la Toscana recentemente scomparso.

L'iniziativa è organizzata dalla Società di San Giovanni Battista, fondata il 29 gennaio 1796, con rescritto del Granduca di Toscana Ferdinando III di Lorena. Tra i suoi scopi principali, quello di organizzare i festeggiamenti del 24 giugno in onore di San Giovanni Battista, patrono di Firenze, che si concludono con i tradizionali Fochi. Ogni anno la Società di San Giovanni Battista celebra l’anniversario della propria fondazione attribuendo il Premio “Il Bel San Giovanni” a “personalità o istituzioni che per l’opera svolta nei più diversi campi del pensiero e dell’azione, abbiano conseguito notorietà ed unanime apprezzamento, anche per l’apporto recato all’elevazione spirituale e materiale della comunità in cui operano”.

Il Premio “Il Bel San Giovanni”, opera del maestro Paolo Penko è un bassorilievo realizzato con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellato e lavorato a mano con la tecnica del “Penkato fiorentino”. Rappresenta il “Battistero”, fonte d’ispirazione per il nome del Premio, poiché citato da Dante nel 19esimo canto dell’Inferno, come “il mio Bel San Giovanni”.