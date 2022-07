Festa di Eid al Adha, il saluto di Firenze alla Comunità islamica

"Per la comunità islamica è la celebrazione più importante dell’anno e sono stata contenta di avere portato i saluti e la vicinanza dell’amministrazione, e di Firenze, in questo giorno di festa. E’ importante che la relazione tra tutte le comunità che fanno parte della nostra città sia sempre più forte". Lo ha detto l'assessora ai rapporti con le confessioni religiose Maria Federica Giuliani che ieri ha partecipato, insieme all'iman Izzeddin Elzir, alla festa in occasione di Eid al Adha. Era presente anche la presidente della settima commissione Donata Bianchi.

Con l''Eid al-Adha' i musulmani ricordano la suprema prova di fede di Abramo che sacrificò un montone dopo che Dio gli aveva chiesto di uccidere e offrirgli in sacrificio suo figlio Ismaele, salvato in extremis dall'intervento dell'angelo. È una delle festività più importanti per i credenti e lo è stato anche per le moltissime persone di fede musulmana presenti a Firenze e provincia."L'evento - ha ricordato l'assessora Giuliani - è stato organizzato da World Good Citizens insieme ai Giovani Musulmani d'Italia-Firenze e in collaborazione con la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, l'Associazione Islamica di Firenze/Sorgane e la Moschea Rahma dell'Isolotto". "Una festa che ha visto protagonisti i giovani - ha concluso - ragazzi che vivono attivamente e con passione civica nella nostra città".