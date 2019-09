Festa della Rificolona 2019: tutti i programmi intorno a Firenze

Come ogni anno tante manifestazioni un po' ovunque. Sabato 7 settembre il clou in piazza Santissima Annunziata, oltre a 20 feste nei quartieri

Si rinnova puntualmente, nelle gradevoli notti di fine estate, l’appuntamento ormai tradizionale con la Festa della Rificolona. Torna il 7 settembre la Festa della Rificolona, la tradizionale ricorrenza che ricorda il viaggio dei pellegrini che venivano in città nei secoli passati per festeggiare la natività della Madonna, l’8 settembre, e per vendere le loro merci nella piazza di Santissima Annunziata. Oltre alla manifestazione clou proprio in Santissima Annunziata ci saranno anche 20 feste nei Quartieri.

“Una festa che si tramanda da secoli – ha ricordato l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, che ha presentato tutte le iniziative insieme ai presidenti Maurizio Sguanci (Q1), Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5) – e che è molto sentita dai bambini, veri protagonisti della ricorrenza dato che sono loro, tramite laboratori e attività proposte nei Quartieri, ad animare la serata con le ‘rificolone’ di carta costruite a mano. Una vera e propria festa di popolo, dunque, che il Comune insieme all’insostituibile lavoro dei presidenti dei Quartieri e delle realtà associative è felice ogni anno di riproporre”.

Nel Quartiere 1 ci sarà il tradizionale arrivo dei pellegrini dall’Impruneta, il corteo in centro e la conclusione in piazza Santissima Annunziata (ore 21.30), con a seguire spettacoli musicale e l’apertura straordinaria della Basilica dalle 21 alle 23.

Nel Quartiere 2 festa alle Cure il 6 settembre con musica, laboratori per bambini e animazione dalle 19 alle 23, e al parco del Mensola (laboratori per bambini già dal 3 settembre presso la scuola Diaz, premiazione il 7 settembre dalle 19.30 con la tradizionale sfilata del Fantoccio).

Nel Quartiere 3 le iniziative saranno diffuse: laboratori di rificolone il 5 e 6 settembre al circolo vie Nuove; prove di canoa presso i canottieri comunali il 7 settembre; Rificolona all’Albereta il 7 settembre dalle 19; laboratori e corteo al Galluzzo, sempre il 7 settembre; e in via Datini e piazza Gualfredotto. Sempre dal Quartiere 3 passerà poi il pellegrinaggio che dall’Impruneta si concluderà in Santissima Annunziata.

Varie anche le iniziative del Quartiere 4: al centro anziani dell’Anconella, il 7 settembre, dalle 20.30 cantastorie, balli per grandi e piccini, gelato gratis per i bambini; sempre il 7 settembre al centro anziani Baracche verdi degustazioni e corteo per le strade del quartiere; laboratori di rificolone per bambini alla Bibliotecanova il 3 e 5 settembre; Rificolona sui pattina a villa Vogel dalle 17.30 del 7 settembre; balli al Boschetto (7 settembre dalle 21) e corteo a Legnaia presso il circolo di Sant’Angelo dalle 21.

Festa diffusa anche nel Quartiere 5: laboratori e sfilata di rificolone al giardino delle Medaglie d’oro e in via Baracca il 7 settembre dal pomeriggio; idem in via Carlo del Prete e via Maddalena; al giardino dell’Orticoltura la festa è la costruzione delle rificolone ecologiche con materiali riciclati con laboratori pomeridiani; musica dalle 21 alle chiese di San Biagio a Petriolo e a Santa Maria a Peretola; festa anche presso l’Atletica castello con sfilata e animazione (dalle 21). Appendice della festa il 12 settembre presso la Parrocchia di Santa Maria a Novoli dalle 20.30, con sfilata delle rificolone.

In occasione delle festività della Rificolona 2019, il Circolo Vie Nuove di Firenze propone gli ormai tradizionali Laboratori delle Rificolone di “Vie Nuove” dedicati a tutti i bambini per realizzare nei due giorni di giovedì 5 e venerdì 6 settembre le più belle e originali rificolone secondo la vera storica seicentesca tradizione, che vedeva i contadini realizzare le proprie lanterne luminose in modo artigianale con materiale di vario genere. I laboratori, per i quali verrà messo a disposizione tutto il materiale necessario, e che vedranno la partecipazione di Beatrice Carlucci e la supervisione di Marzia Romolini, si svolgeranno ogni giorno dalle ore 15.30 alle 19.00 con contributo ad offerta (gradita la prenotazione vienuove@vienuove.it 055.683388 cell. 393.9190534 (sms di prenotazione) presso la sede del circolo Vie Nuove in Viale Donato Giannotti, 13 a Firenze.

A Rosano la manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Rignano sull’Arno. Tutto il paese si mobilita per realizzare questo week end lungo all’insegna del divertimento, della buona cucina e della voglia di stare insieme: la Rificolona a Rosano rappresenta un appuntamento irrinunciabile nel panorama delle feste popolari della zona e vanta una storia più che quarantennale. Tradizionalmente legata alla Natività della Vergine, la Manifestazione presenta un carnet di appuntamenti e spettacoli variegato e adatto a tutte le età che avrà il suo apice nella consueta sfilata dei bambini con le Rificolone. Sabato 7 Settembre dalle 16 via alla fantasia con il laboratorio di costruzione di rificolone per bambini e non (gradita la prenotazione al 348 012 7203 Francesco), e poi la sera si terrà La sfilata con la tradizionale accensione del Fantoccio.

Domenica mattina alle ore 8.00 si svolgerà la passeggiata di 6 km. con partenza dal Circolo Bocciodromo Rosano che ci porterà alla scoperta del paesaggio delle colline sopra Rosano. Domenica pomeriggio invece all’insegna della Caccia al tesoro… e di un buon Bombolone caldo per merenda.

Per tutta la durata della festa sarà in funzione lo Stand Gastronomico che proporrà primi piatti, carni alla brace e specialità del giorno!

La serate prevedono spettacoli sul palco e Musica dal Vivo. E poi il Mercatino delle Pigotte Unicef, il Gioco dei Tappi e il Mercatino Artigianale. Rosano sorge sulla riva sinistra dell’Arno, a circa 15 km da Firenze, e si raggiunge percorrendo la Strada Provinciale 34 che da Firenze porta a Pontassieve e poi deviando, poco prima di entrare nell’abitato di Pontassieve, sulla Strada Provinciale 90 in direzione Rignano sull’Arno.

Anche a Castelfiorentino sabato pomeriggio la mitica festa della “Rificolona”. Il ritrovo è fissato alle 17.30 in Piazza Gramsci con i laboratori di costruzione delle rificolone, in collaborazione con La Futura, la Prociv e l’AVIS. In serata è prevista la sfilata di tutte le rificolone con partenza dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci, con accompagnamento musicale della Filarmonica “G. Verdi”.

Ma è festa anche a Dicomano il 7 settembre.