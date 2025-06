Festa della Repubblica: le celebrazioni in piazza della Signoria

2 Giugno, è bene ricordare e celebrare il voto del 1946 per Repubblica, o Monarchia e l’Assemblea Costituente. Lo spirito costituente di una nuova Italia che nasceva dopo il disastro del Fascismo e della seconda guerra mondiale.

“Oggi celebriamo la nascita della nostra Repubblica e rendiamo omaggio a coloro che, con il loro impegno quotidiano, ne incarnano i valori più alti”. La sindaca Sara Funaro è intervenuta con queste parole alle celebrazioni per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica che si sono svolte in piazza Signoria di fronte alle autorità cittadine, civili e militari. “Il 2 giugno è il simbolo di una scelta collettiva, di un popolo che, uscito dalle macerie della guerra e della dittatura, ha scelto con coraggio e consapevolezza di fondare il proprio futuro sulla democrazia, sulla libertà e sulla giustizia sociale” ha aggiunto.

“Una scelta che non fu solo politica, ma morale e civile, che pose al centro la dignità della persona, l’uguaglianza dei diritti, la partecipazione di tutti alla vita pubblica. Una scelta che ancora oggi ci interpella, perché ci ricorda che la democrazia non si eredita: si costruisce ogni giorno, con il rispetto delle istituzioni, con il senso del dovere, con l’impegno a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza”.

“A quella scelta seguì uno dei momenti più alti della nostra storia repubblicana: i lavori dell’Assemblea Costituente. Donne e uomini di diversa formazione culturale e politica seppero collaborare con senso dello Stato e con profondo rispetto reciproco per dare vita a un testo comune: la nostra Costituzione. Una Costituzione che non è solo l’atto fondativo della Repubblica, ma anche una bussola sempre attuale, che ci guida nei momenti di cambiamento e nei passaggi più difficili della nostra vita collettiva” ha continuato la sindaca.

“In essa sono scolpiti i valori che oggi celebriamo: la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, il ripudio della guerra, la centralità della persona. Oggi, in questo spirito, celebriamo anche coloro che hanno ricevuto l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A ciascuno di voi va la nostra gratitudine per aver reso più forte e coesa la nostra comunità attraverso il vostro impegno nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e civile. Le vostre storie testimoniano che la Repubblica vive e si rinnova ogni giorno grazie all'opera silenziosa e tenace di cittadini che, con senso del dovere e passione civile, contribuiscono al bene comune.

In un tempo segnato da sfide complesse, il vostro esempio ci ricorda che la solidarietà, l'inclusione e la partecipazione sono le fondamenta su cui costruire un futuro più giusto e sostenibile. Firenze, città di Pace, di cultura, di arte e di pensiero, è orgogliosa di annoverare tra i suoi cittadini persone come voi, che con il loro operato rendono concreta la speranza di una società più equa e solidale. Il vostro riconoscimento è un invito a tutti noi a non smettere mai di credere nella forza trasformativa dell'impegno civico.

Nel 2025 celebriamo anche l'ottantesimo Anniversario della Liberazione, fondamento della nostra Repubblica e presupposto della Costituzione. Questa ricorrenza ci richiama alla memoria la lotta per la libertà e la democrazia, valori che oggi più che mai dobbiamo difendere e promuovere. La Liberazione è un impegno continuo a contrastare ogni forma di oppressione e a garantire i diritti fondamentali di ogni persona".

“E’ proprio per questo che qui con voi ci tengo a ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole dette chiare, senza equivoci, che ha espresso ieri davanti al corpo diplomatico, di condanna verso quello che sta accadendo a Gaza. E' un massacro che deve avere fine” ha proseguito la sindaca. “Il Presidente della Repubblica ha alzato la voce ed ha detto quello che vorremmo sentire da tutti i livelli istituzionali e che purtroppo non sentiamo dovunque: bisogna esprimere una posizione chiara perché quello che sta facendo Netanyahu è un massacro che viola totalmente i diritti umani. Ricordiamoci che ogni volta che muore un bambino muore il mondo e troppi bambini stanno morendo in questo momento".

"In un mondo attraversato da conflitti, crisi umanitarie e disuguaglianze crescenti, la nostra Costituzione continua a rappresentare una bussola salda: ci orienta verso la pace, la giustizia sociale e la solidarietà come condizioni imprescindibili per una convivenza civile. Come ha recentemente affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pace si costruisce attraverso l’affermazione dei diritti, la tutela della dignità umana e la responsabilità collettiva”.

“La pace, - ha concluso la sindaca - non è solo l’assenza di guerra, ma la presenza concreta di giustizia, equità e rispetto reciproco. In questo senso, ogni gesto quotidiano di impegno civico, ogni scelta orientata all’inclusione e alla coesione sociale, contribuisce in modo autentico alla costruzione di un futuro più giusto e più umano per tutte e tutti. La nostra Repubblica si fonda sulla partecipazione attiva dei cittadini. È solo attraverso l'impegno di ciascuno di noi che possiamo affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore.

La democrazia si rafforza con la partecipazione, la solidarietà e il rispetto delle regole comuni. Per questo, nel commemorare la nascita della Repubblica, onoriamo anche l’impegno di coloro che, come voi insigniti, con dedizione silenziosa e costante, contribuiscono a rendere l’Italia un Paese più giusto, più coeso e più fedele ai principi democratici su cui è fondata”.

“Per riaffermare il protagonismo delle generazioni Z e Alpha, che non sono solo il futuro ma il presente di questo mondo, il 2 giugno è la data migliore per tenere il Next Generation Fest, come lo fu nel 1946, quando gli italiani sono tornati ad essere protagonisti” sottolinea il presidente Eugenio Giani quando stamani prende la parola sul palco della quarta edizione del Next Generation Fest, in corso al Teatro del Maggio di Firenze. Ospiti dell’evento, fa notare Giani “sono tanti giovani che si affermano con il loro talento, nello spettacolo, nella scienza, nella cultura e nel volontariato”.E “mi fa piacere – spiega .

identificare tutto questo con il 2 giugno 1946. “La Toscana – aggiunge - punta sui giovani, li vuole valorizzare e far emergere. Forse rispetto ad altre generazioni sono meno iscritti ai partiti, ma sono presenti forti e riescono a esprimere un contenuto di innovazione e originalità, facendo la forza della nostra Regione”.Ringraziando ragazze e ragazzi “per essere partecipi di questo momento”, il presidente ricorda il significato fondamentale della Festa della Repubblica. “Fu un voto particolare – ricorda Giani -, un ritorno alla democrazia dopo una dura battaglia per la Liberazione e dopo che la monarchia, che si era compromessa con la dittatura, era fuggita da Roma a Brindisi dopo l’armistizio dell’8 settembre”.“Furono scelti – aggiunge – anche i costituenti che scrissero la nostra Costituzione: uno straordinario lavoro di avanguardia che mette in fila giustizia sociale, ripudio della guerra, diritto al lavoro, diritto alla salute, scuola e pubblica istruzione”.

Fu la prima volta anche del suffragio universale e del voto alle donne. “Democrazia, voto alle donne e Costituzione, tre traguardi – evidenzia Giani – che il 2 giugno ogni anno ci ricorda”.Infine il presidente torna sul dramma di Gaza e ribadisce la richiesta formulata ufficialmente nella giornata di ieri. “Nessuno discute la legittimità dello Stato di Israele, nato e riconosciuto dopo l'orrore dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale - afferma -, ma dobbiamo dare la stessa possibilità, quello di uno Stato libero e sovrano, al popolo palestinese”.“L’unica vera soluzione – chiosa Giani – è quella di due popoli e due stati, la difesa migliore per una popolazione oggi inerme.

I palestinesi vivono in quelle terra da duemila anni: hanno radici salde e quelle radici non possono essere strappate, perché altrimenti sarebbe un genocidio”.

EMPOLI

La tradizione del 2 giugno a Empoli riguarda la consegna della Costituzione per coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana, in occasione della Festa della Repubblica. La tradizione si è rinnovata anche per il 2025, con la consegna del testo fondativo della nostra Repubblica al Cenacolo degli Agostiniani. Erano presenti il sindaco e la presidente del Consiglio comunale, che hanno rivolto parole di speranza e di incoraggiamento verso questi nuovi cittadini che dopo un lungo percorso di integrazione all'interno del tessuto sociale di Empoli ora possono godere dei diritti civili e politici.

Rispetto alla tradizionale cerimonia, il 2 giugno è stato 'festeggiato' anche all'esterno, con una parata per le vie del centro, capitanata dalla banda del CAM, con tanto di bandierine tricolori e con lo stemma del Comune di Empoli che sventolavano al ritmo di musica. La foto di rito con tutti i nuovi cittadini si è tenuta in piazza Farinata degli Uberti, simbolo della città.

All'avvio della cerimonia la presidente del Consiglio comunale ha ringraziato i presenti, per passare poi a una citazione del 'Discorso sulla Costituzione' del 1955 di Piero Calamandrei: "La costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità". Essere cittadini italiani è un onore, ma pure un impegno e può essere anche un sogno per cui tutti noi ci dobbiamo impegnare affinché si rinnovi ogni giorno.

Il sindaco di Empoli si è detto estremamente contento della partecipazione a questo evento. Anche lui al compimento della maggiore età ricevette la Costituzione dall'allora sindaca Luciana Cappelli, un bel modo per inaugurare i diritti necessari per partecipare alla vita politica. Spesso invece vengono dati per scontati, la Repubblica viene bistrattata e strattonata. Quando invece la Costituzione specifica come tutti, nella loro diversità, siano soggetti agli stessi diritti e doveri. Riconoscendo la libertà di pensiero, di religione, di orientamento sessuale, la Costituzione ribadisce che ogni cittadino abbia lo stesso peso. E la comunità si riunisce anche dietro a dei simboli come la bandiera italiana e il Gonfalone di Empoli. Ci sono tutte le differenze che vogliamo, ma di fronte alla bandiera d'Italia, la nostra comunità nazionale si unisce e guai a chi mette in discussione questi momenti.

Sono 148 i nuovi cittadini italiani residenti a Empoli censiti dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025. Il 25% di loro è albanese, il 13,5% filippino, l'8% è marocchino, il 6% georgiano e altrettanti sono i cinesi e poi a scalare con percentuali minori per peruviani, romeni, indiani, moldavi. Alla cerimonia hanno partecipato poco meno di 50 nuovi italiani.

PRATO

“La Repubblica non è nata per caso, non è una parola senza vita, in essa si muove una passione tenace, frutto del sacrificio di migliaia di vite, che attraverso una scelta consapevole ci hanno permesso di essere cittadini liberi”: questo, uno dei passaggi del discorso del Prefetto, Michela La Iacona, pronunciato durante la cerimonia dell’Anniversario della proclamazione della Repubblica tenutasi oggi a Prato. Le celebrazioni hanno avuto inizio con l’ingresso dei Gonfaloni dei Comuni della provincia e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Prefetto, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, ha passato in rassegna i Reparti schierati, sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda dell’Associazione Nazionale Finanzieri. Successivamente, si sono svolti l’Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti. Quindi, è stata data lettura del tradizionale messaggio che il Presidente della Repubblica, in occasione del 2 giugno, rivolge ai Prefetti. A seguire l’allocuzione del Prefetto che, nell’evidenziare che la Repubblica è di tutti e che per questo dobbiamo averne “cura”, ha sottolineato che abbiamo una grande responsabilità, una missione civile da compiere, quella di fare bene ciascuno la nostra parte per il bene comune, operando al meglio delle proprie possibilità nell’ambito delle proprie competenze e attività.

Chi ricopre un ruolo istituzionale è chiamato nell’interesse generale ad essere vigile sulla osservanza dei precetti costituzionali, a rinvenire adeguate soluzioni ai problemi delle comunità, a tessere proficue sinergie, a fare rete in una visione condivisa ed operosa finalizzata a declinare con scrupolo il giuramento di fedeltà alla Repubblica che abbiamo reso. Tuttavia, anche ogni cittadino deve sentirsi responsabile nei confronti della Repubblica e rendersi quotidianamente protagonista con il proprio agire del rinnovamento delle scelte a suo tempo compiute per la conquista della libertà e della democrazia, vivendo idealmente dentro la Costituzione, che è ancora straordinariamente viva ed attuale, è viva come un albero che deve sviluppare i rami e le foglie, è una forza di gravità che ci attrae, è l’anima dello Stato. Il Prefetto ha quindi espresso gratitudine ai Rappresentanti delle Istituzioni e della società civile sulla cui leale collaborazione istituzionale ha sempre potuto contare, sin dal proprio insediamento, nelle plurime delicate situazioni di volta in volta all’attenzione, nel rispetto delle proprie prerogative, con una sola finalità: quella di individuare soluzioni tempestive ed efficaci, ispirate dalla concretezza dei valori costituzionali alla base della Prefettura di Prato Ufficio territoriale del Governo 2 nostra Repubblica, per rinsaldare la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni tutte, chiamate a fornire risposte concrete alla esigenza di tutela dei diritti sociali e civili. Infine, il Prefetto ha ricordato che la Repubblica è la nostra casa comune, l’Italia siamo noi e per garantire che i preziosi risultati raggiunti non vadano dispersi occorre continuare a lavorare insieme per scongiurare il rischio di regressione civile, ma, soprattutto, è necessario investire sui giovani, affinchè possano diventare attenti custodi della memoria e agenti attivi del futuro percorso democratico di progresso del nostro Paese. Nel corso della cerimonia sono state consegnate 12 Onorificenze dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica, quale segno tangibile del riconoscimento dello Stato nei confronti di cittadini che, con impegno e dedizione, hanno dato lustro alla comunità. Suggestivo e particolarmente apprezzato il momento conclusivo, con il dispiegamento del Tricolore dalle mura del Castello dell’Imperatore a cura del Nucleo Speleo-Alpino Fluviale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha idealmente avvolto la piazza nei colori della Repubblica. Particolarmente coinvolgente, a conclusione della cerimonia, è stata la performance della Banda, che ha impreziosito le celebrazioni per la ricorrenza sulle note dei brani “Colonel Bogey March”, “Rappolina” e “La Marcia di Radetzky”. Il Prefetto ha poi offerto alla cittadinanza dei biscotti artigianali tricolore, prodotti da un panificio pratese. Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento del tessuto cittadino: con il contributo delle Associazioni Confcommercio e Confesercenti, numerose vetrine dei negozi del centro sono state allestite con il simbolo tricolore, testimoniando il senso di appartenenza e la condivisione dei valori repubblicani. La cerimonia del 2 Giugno si è confermata, ancora una volta, un’occasione di unità, di memoria e di speranza per tutta la comunità.