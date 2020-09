Ferrari, che spettacolo le rosse in piazza Signoria

FOTOGRAFIE. Firenze: è iniziata la grande festa del Cavallino rampante che avrà il clou fiorentino stasera. Domani il Gp della Toscana al Mugello

FOTOGRAFIE. In piazza Signoria a Firenze è iniziata la grande festa della Ferrari che domani al Mugello al Gp della Toscana festeggerà il Gran Premio numero 1000 in Formula 1. Già oggi pomeriggio è possibile avere un antipasto della kermesse del Cavallino rampante. I bolidi rossi sono stati scoperti e si vede nel mezzo della piazza una delle vetture con il rosso speciale, un rosso "antico" scelto per domani al Mugello.

Proprio sotto Palazzo Vecchio, alcuni dei prototipi che hanno fatto la storia della Ferrari, tra cui la mitica vettura di Michael Schumacher.

Tanta, tantissima gente favorita anche dall'ottimo tempo.