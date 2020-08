Ferragosto: la città che non si ferma

Quali mercati e negozi restano aperti. Alia sospende lo spazzamento delle strade a Firenze.

Firenze, 13 .08.2020– Alia Servizi Ambientali sospende sabato 15 agosto a Firenze il servizio di spazzamento strade con divieto di sosta sia in orario diurno che in orario notturno (servizio sospeso la notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto). Il lavaggio e spazzamento strade con divieto di sosta riprenderà nella giornata di lunedì 17 agosto in orario diurno, mentre il servizio notturno ripartirà regolarmente dalla notte tra il 17 e 18 agosto 2020.

Colori caldi insieme ad elementi tipici dell’estate italiana animano i diversi spazi di The Mall Firenze fino al 6 settembre. Le inconfondibili colline verdi toscane fanno da sfondo a Lido Firenze, la spiaggia più instagrammabile dell’estate. Il percorso prevede una veranda composta da cabine di legno, tessuti e sdraio caratterizzate dal tipico motivo marinière a righe bianche e rosse; ancora cabine e salvagenti rossi e bianchi sul ponte che conduce al laghetto, fino a una vera e propria barca vintage, luogo perfetto per una foto ricordo e per sentirsi, per un attimo, tra le onde del mare. Infine, la Lounge con ombrelloni, sdraio e girandole per una pausa rilassante.

Sabato mattina a Castelfiorentino si terrà come di consueto il mercato settimanale, in concomitanza con l’apertura straordinaria dei negozi. Un’opportunità per fare shopping rivolta a chi, per scelta o necessità, ha deciso di rimanere a casa. Sabato mattina, giorno di Ferragosto, si svolgerà a Castelfiorentino – come di consueto – il mercato settimanale dei generi alimentari e non alimentari, che interesserà le tre piazze principali del capoluogo, ovvero Piazza Gramsci, Piazza Kennedy e Piazza Cavour, un tratto di via Masini, di via della Costituente e via Palestro. In contemporanea, , il CCN “Tre Piazze” ha promosso l’iniziativa di un’apertura straordinaria dei negozi (dalle 9.00 alle 13.00), al fine di garantire al pubblico un’offerta quanto più possibile diversificata, con prodotti di marca e di qualità a prezzi di “saldo”.

Aperture straordinarie per i punti vendita Carrefour della rete Etruria Retail di Siena e provincia. Sabato 15 e domenica 16 agosto i supermercati a marchio Carrefour saranno aperti.

