Fermento imprenditoriale: Firenze al quarto posto in Italia

La provincia di Firenze è la quarta in classifica nel ranking sul “fermento imprenditoriale” elaborato dall’ dall’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della LIUC – Università Cattaneo. Una classifica elaborata grazie ad un nuovo Indicatore che tiene conto di varie dimensioni quali tessuto industriale, sviluppo finanziario, innovazione e sviluppo delle competenze.

Un modo nuovo per raccontare quali territori (il riferimento è il livello provinciale) siano stati capaci negli ultimi anni di creare l’ecosistema ideale per stimolare la competitività e le prospettive di crescita delle proprie imprese. Sul podio, Milano, Roma e Bologna.

La vitalità commerciale in Toscana non si arrende al Covid e continua a produrre nuovi servizi per una comunità.

L’agenzia immobiliare RE/MAX Ideale, a esempio, è in controtendenza con la crisi. L’agenzia ha visto crescere il numero di professionisti: sono al momento circa 50 gli agenti immobiliari operativi nelle tre sedi di Firenze, Empoli, San Giovanni Valdarno. E, come spiega Angelo Mirabelli, Broker Titolare, l’obiettivo è di aprirne altre due tra Firenze e Provincia.

Il merito di questo caso di successo è da ricercare anche nel metodo di lavoro importato dagli USA e modellato sulla realtà italiana e locale. RE/MAX, nata negli anni ’70, anticipa di decenni le tendenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. In primis l’internazionalizzazione che l’ha portata ad aprire in oltre cento paesi nel mondo. In anni più recenti la scelta di puntare fermamente sul digitale. Il digitale, implementato molto prima della pandemia, si è rivelato una risorsa preziosissima permettendo agli agenti di continuare a realizzare il sogno di abitare.

A Barberino Tavarnelle sale a sei il numero dei negozi relativi alle tipologie merceologiche più diverse che hanno alzato la serranda tra il 2020 e il 2021 affidandosi ad una conduzione prevalentemente femminile. Attività che non sono solo meri luoghi commerciali ma spazi di cultura, incontro e aggregazione, indispensabili alla tenuta sociale del territorio chiantigiano.

I nuovi negozi che nel corso del 2020 hanno visto fiorire l’imprenditoria femminile sono stati aperti da Carolina Concialdi, alla guida di un bottega di alimentari a Vico d'Elsa, Chiara Bardi, titolare di negozio di biancheria intima nel cuore commerciale di Tavarnelle, Saeko Okada che ha investito sul binomio cucina tosco-giapponese, con prodotti biologici a km zero a Barberino Val d’Elsa e a pochi metri di distanza Beatrice Fedi che ha alzato la saracinesca su una boutique di abbigliamento uomo-donna.

Tra i più recenti il negozio di toelettatura per animali di Francesca Tafi a Tavarnelle Val di Pesa (via Roma, 390) e quello di fiori a Barberino Val d’Elsa (piazza Ugo Capocchini) di Maurizio Fiori. La scommessa vale anche per chi decide di far fronte alle difficoltà del momento e portare avanti con grinta la propria passione. Un talento che cresce nel tempo è quello di Rossana Galli, al timone di un negozio di abbigliamento donna di Tavarnelle (piazza Matteotti) da dieci primavere. Rossana ha segnato l'importante traguardo nei giorni scorsi, soddisfatta del suo percorso e consapevole che la miglior ricetta per superare gli ostacoli, compresi quelli che mettono a dura prova, siano il sorriso e l'entusiasmo sostenuti da una relazione di amicizia e fiducia con il cliente.

A Chiusi Stazione ha aperto “Valerio Frutta” una nuova attività commerciale portata avanti in modo familiare dal Sig. Valerio e dalle tre figlie. All’interno prodotti del territorio della Valdichiana oltre che alcune delle migliori varietà di frutta e verdura italiane.

“E’ stato un piacere conoscere Valerio e vedere negli occhi tanta passione e l’orgoglio per aver aperto una nuova attività commerciale nella nostra Città – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini –Non possiamo che fare i migliori auguri a Valerio e a tutta la sua famiglia perché alzare una nuova saracinesca è sempre qualche cosa di importante, ma oggi è ancora più notevole perché significa continuare a credere e ad aver fiducia nel futuro e nel ritorno alla normalità.

I negozi di vicinato rappresentano il cuore pulsante di una città perché all’interno non si trovano solo prodotti di alta qualità, ma soprattutto storie di umanità, consigli sinceri ed esperienza di una vita dedicata al lavoro; tutti elementi che il freddo commercio online non può dare. Anche per questo è stato bello ascoltare le parole di Valerio che ci ha accolto e mostrato ogni angolo del suo negozio. Grazie per aver scelto la nostra città e buon lavoro.”