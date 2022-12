Fermenthinks la micro-distilleria sulle suggestive colline fiorentine

Alessandro Rella - PhotoPress.it

Stefano Cicalese, Julian Biondi e Matteo Di Ienno tre Fiorentini DOC, tre nomi noti nel settore del bartending e non solo, i tre audaci soci che nel maggio 2022 in via Vecchia di Pozzolatico hanno ripreso in mano quella che nella nostra città è una tradizione centenaria e celebre in tutto il mondo, l'arte della distillazione.

I tre si occupiamo di produzioni sartoriali in piccoli lotti, consentendo a realtà come bar, ristoranti e aziende legate alla ristorazione e non solo di creare una propria linea di liquori o distillati artigianali che li rappresenti.

Insieme al team di Fermenthinks il cliente parte da una bozza e viene guidato, tra botaniche e preparazioni, nello sviluppo fino al prodotto finito.

“Buffalo Still” è il nome del nostro piccolo alambicco discontinuo da 150 litri che produce tutti i Gin di Fermenthinks. Vengono effettuate sia distillazioni a bagnomaria che in corrente di vapore, per poter estrarre al meglio le cariche aromatiche delle diverse botaniche.

Tutte le fasi di produzione sono artigianali, con tanto di imbottigliamento ed etichettatura a mano.

La produzione minima di un liquore, presso Fermenthinks, è di 50 litri, nel caso di un Gin sono 150, che è la capienza dell'alambicco. Tutto è disponibile anche in formato Bag in Box, un'alternativa al vetro dettata da un principio di sostenibilità e di adeguamento all'attuale scarsità della materia prima.

Fermenthinks non è solo distillazione, infatti, su richiesta i clienti posso contare anche su servizi che vanno dalla grafica al product design, fino alla fotografia e alla comunicazione, grazie alla collaborazione con professionisti in ognuno di questi settori.

Conosciamo meglio i tre soci.

Stefano Cicalese

Fiorentino, classe 1987. Inizia la sua carriera come barman prima a Firenze poi a Londra e New York. Nel 2014 comincia ad approcciarsi al tema della distillazione come autodidatta. In pochi mesi verrà coinvolto nel progetto di “ Peter in Florence”, la prima distilleria di London Dry Gin a nascere in Toscana. La formazione come “mastro distillatore” professionista inizia in questo momento, all'interno dei migliori corsi di formazione del Regno Unito. Nel 2015 è il più giovane “ master distiller” italiano, nonché uno dei volti noti nel panorama nazionale. Insieme ad altri produttori di gin, è al lavoro per la creazione di un disciplinare del Gin italiano, che sia focalizzato sull'utilizzo di materie prime del territorio e sulla massima qualità produttiva.

Julian Biondi

Barman fiorentino classe 1988, con oltre dieci anni di esperienza dietro i banconi della sua città. Affrontando il tema degli sprechi nel mondo del bar, sia di materie prime che di tempo, ha esteso le sue competenze in questo senso, con il fine di sviluppare una cultura di bar sostenibile ed efficiente, che faccia leva su prodotti e produttori locali. Nel 2019 è stato considerato dalla rivista “ Gambero Rosso” uno dei 10 migliori barman italiani, e nella sua carriera ha vinto alcuni premi nazionali di rilievo (Rhum JM Competition, Clairin World Championship).

Dal 2019 si dedica alla libera professione, come consulente e formatore. Fa parte dell'organizzazione di “ Florence Cocktail Week” e “ Ego Circus” ed è ideatore e talent del format di Gambero Rosso Channel “ Viaggi di Spirito”. Aprirà “Seeds”, un cocktail bar cui focus unico è quello di avere l'impatto ambientale minore possibile.

Matteo Di Ienno

Fiorentino, nato nel 1986, è uno dei volti italiani più importanti del bartending internazionale. Nell'industria dell'ospitalità dal 2007, le sue numerose esperienze di livello lo hanno portato Sei anni fa alla direzione de “ Il Locale”, cocktail bar punto di riferimento in Italia (Cocktail bar dell'anno 2019 ai “Barawards”) e nel mondo (al 51° posto nella classifica dei “World's Best Bars”, nonché primo bar fiorentino ad entrare in questo prestigioso ranking) . All'interno de “Il Locale” ha creato un laboratorio di preparazione di liquori e distillati, oltre che di succhi, sciroppi e bevande fermentate, che caratterizzano l'offerta di quello che è uno dei bar più avanguardisti nel panorama europeo. È qui che ha acquisito grandi competenze nella preparazione di prodotti alcolici e non.

Il suo approccio produttivo è fondato sulla stagionalità, e sull'utilizzo di ogni parte delle materie prime.

Contatti:

fermenthinks@gmail.com

IG: fermenthinks

Facebook: fermenthinks - spirit cowboys -