Ferite e futuro: esce l'antologia 'Il fiore delle lacrime'

150 poeti a confronto in un volume curato da Vincenzo Guarracino

'Il fiore delle lacrime' è un'antologia poetica a cura di Vincenzo Guarracino, con postfazione di Carlo Di Legge. Edita da' Puntoacapo' intende essere "ambiziosamente - spiega il curatore - una sorta di cartografia della poesia italiana di oggi" scegliendo il 'fiore' dei versi "che si offrono nel segno del dolore e delle lacrime".

La scelta della poesia è stata ritenuta conveniente perché è il linguaggio dell'invenzione, della fantasia, dell'affetto: è la lingua per antonomasia dell'immaginazione e del "cuore", quella che consente di rivivere tutto ciò che abbiamo vissuto non tanto come tempo, ma piuttosto come linguaggio. Chi parla poesia "mette in scena, in maniera più scoperta che in qualsiasi altro linguaggio, il rapporto pelle a pelle col mondo".

Sono circa 150 i poeti coinvolti. Tra di essi: Silvio Aman, Michele Brancale, Luigi Cannillo, Laura Cantelmo, Gabriella Cinti, Tiberio Crivellaro, Annitta Di Mineo, Antonio Donadio, Ivan Fedeli, Mauro Ferrari, Alessandro Fo, Lucetta Frisa, Laura Garavaglia, Elio Grasso, Gilberto Isella, Pasquale Maffeo, Dante Maffia, Franco Manzoni, Lorenzo Morandotti, Ivano Mugnaini, Guido Oldani, Alessandra Paganardi, Ugo Piscopo, Giancarlo Pontiggia, Fabio Pusterla, Maria Pia Quintavalla, Mario Rondi, Gabriella Sica, Antonio Spagnuolo, Adam Vaccaro.

L'antologia si riconnette ad altri due volumi, con 'Il fiore della poesia italiana', sempre curati da Guarracino, '''pp. 252,''', ISBN 978-88-6679-274-2.