Fedart Fidi, Campaioli presidente e Cioni vice

Lo scorso 14 Novembre il Presidente di Artigiancredito, Fabrizio Campaioli ed il Consigliere di Giacomo Cioni sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Fedart Fidi, la Federazione Nazionale dei Confidi artigiani e delle PMI, costituita nel 1994 per rappresentare il sistema di garanzia dell’artigianato e PMI a livello nazionale. Fedart Fidi, con oltre 25 anni di attività, conta più di 650 mila imprese associate alle quali sono stati garantiti 3.363 milioni di euro nel 2019 e vanta una dotazione patrimoniale dei confidi associati pari a 745 milioni di euro.

Un ottimo risultato, a conferma della versatilità della squadra di Artigiancredito nell’ottica del mantenimento di una strategia funzionale sia alle imprese che al sistema bancario. “Questa elezione – ha commentato il Presidente Fabrizio Campaioli – ci dà l’opportunità di essere ancora più dentro al mondo delle imprese, riuscendo a visualizzare in un’ottica nazionale le necessità imprenditoriali delle PMI nonché del sistema bancario a loro interessato, in modo da poter lavorare in sinergia col sistema associativo, per riuscire a triangolare in modo soddisfacente le interazioni tra Impresa, Confidi e Banca”

Il consigliere Cioni è stato anche nominato Presidente del Fondo Interconsortile (ex Fiaf, adesso Fiap).