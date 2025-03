Cento giorni all'esame di maturità: i 'voti' degli studenti toscani

"100 giorni all’esame di maturità. Tanti giovani oggi a Pisa in Piazza dei Miracoli, a Viareggio e nelle varie spiagge toscane a scrivere il proprio voto, al meraviglioso santuario di Montenero e in tanti altri luoghi per cercare la propria fortuna". Lo ricorda Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che manda un bel messaggio:

"Cari ragazzi, la vostra energia e forza è la migliore risposta a tutto ciò che stiamo vivendo. Qualunque siano i vostri sogni e speranze, siete già il presente di questa regione. In bocca al lupo ragazze e ragazzi!".