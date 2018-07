Fashion in Flair Settembre 2018

A Villa Bottini di Lucca, dal 21 al 23 settembre 2018

Promossa dall'Associazione Culturale "Eccellenti Maestrie" e patrocinata da Regione Toscana-Consiglio Regionale, Provincia e Comune di Lucca, CNA Lucca, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Confartigianato Imprese Lucca, torna a Lucca Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all’alto artigianato Made in Italy, giunta quest'anno alla VII Edizione. Una manifestazione che vede la partecipazione di 120 selezionati artigiani, riuniti nella location cinquecentesca di Villa Bottini e nel suo giardino, ambientazione ricca di eleganza e storia nel centro della città. Un evento molto atteso dal pubblico lucchese, e non solo, pieno di colori, profumi e allegria, dove creatività e capacità manuali degli artigiani italiani si manifestano in un’ampia scelta di prodotti fatti a mano. Gli artigiani presenti a Fashion in Flair esporranno i loro manufatti in un contesto ricercato e curato; le sale affrescate della villa ed il suo giardino, con le rose ancora in fiore, faranno da cornice ad abiti ed accessori moda donna e bambino, eleganti ed esclusivi, realizzati con meticolosa lavorazione artigianale di tessuti e filati pregiati, fibre naturali, stoffe multicolor e vera pelle. Ampio spazio a gioielli creati con resine colorate, carta, pizzo, oro, argento, rame e pietre semi-preziose, unite a creatività e tecnica artigianale. Per la casa, complementi d’arredo in terracotta e in vetro di Murano, sedute vintage, decorazioni lavorate con perline e cristalli, spugne ricamate impreziosite con pizzi o tinte con colori biologici, cuscini e biancheria realizzati con tessuti in grado di aggiungere eleganza e calore ad ogni ambiente. Per la cura della persona, cosmetici e fragranze esclusivamente naturali, ottenute dalla lavorazione di materie prime di alta qualità. Ricchissima anche l’area food con gli ‘artigiani del gusto’: gelati artigianali che propongono gusti e abbinamenti inusuali ed alternativi, pasticceria e prodotti da forno salati tradizionali e non, e piccole preparazioni culinarie da assaggiare in versione street-food. La formula ‘ingresso libero’ permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni di kermesse e, mentre mamma e papà si godono momenti di shopping e relax, tra manufatti artigianali e prelibatezze enogastronomiche, accompagnati dal sottofondo musicale di artisti che si esibiranno dal vivo, per i piccoli in programma tante attività ludiche.