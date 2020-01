Fanfare militari in concerto per celebrare il tricolore

L'evento nel giorno in cui, nel 1797, nacque il Tricolore. Attese fanfare Forze Armate. Ospiti Generale Tornabene (Esercito Italiano) e arbitro Rocchi

DOMANI PRESSO TUSCANY HALL TEATRO ORE 20.30: INGRESSO GRATUITO — Per la prima volta a Firenze cinque fanfare militari suoneranno insieme per celebrare l'anniversario del Tricolore italiano. È un 'concerto interforze' offerto gratuitamente alla città martedì 7 gennaio al Tuscany Hall Teatro (ore 20.30), stesso giorno in cui, nel 1797, nacque a Reggio Emilia il Tricolore per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana.

L'iniziativa è stata portata avanti dall'Istituto Geografico Militare (Esercito Italiano) quale responsabile del presidio di Firenze, grazie al supporto del Rotary International che dal 2002 promuove a Firenze eventi celebrativi della bandiera italiana. Patrocini di Stato Maggiore della Difesa, prefettura e Comune di Firenze. Nel dettaglio sono attese fanfare delle quattro Forze armate.

L'Esercito sarà rappresentato dalla banda della Brigata Paracadutisti Folgore di Livorno, diretta dal maestro Francesco Tarantino. Per la Marina ci sarà la Fanfara dell'Accademia Navale di Livorno, guidata dal maestro Franco Impala, mentre per l'Aeronautica arriveranno i componenti della Fanfara del Comando Scuole/3/a Regione Aerea di Bari, diretta dal maestro Nicola Cotugno. L'Arma dei Carabinieri ci sarà con la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze diretta dal maestro Ennio Robbio. Sempre da Firenze ci sarà una rappresentanza della Banda del Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana diretta dal maestro Mauro Sibelius Rosi.

Lo spettacolo, presentato dalla giornalista Lucia Petraroli, comprenderà testimonianze e interventi sul tema 'Il Tricolore racconta se stesso'. Tra questi, interverranno il generale di divisione Pietro Tornabene, comandante dell'Igm-Esercito Italiano e del presidio di Firenze, che ripercorrerà la storia della bandiera italiana attraverso due secoli. Atteso, tra gli altri ospiti, anche l'arbitro Gianluca Rocchi. Previste testimonianze anche della Nazionale di Calcio Trapiantati (neo campione d'Europa) e dell'atleta paralimpico Andrea Lanfri

nella foto la Banda dell'Esercito in un recente concerto a Firenze