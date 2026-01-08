Fagioli stupisce, grande prestazione a Roma e Gosens lo esalta

Tra le prestazioni di ieri sera dei giocatori viola, quella di Nicolò Fagioli merita una sottolineatura speciale: l'ex Juve infatti ha trascinato la squadra con una prestazione eccezionale fornendo tra l'altro a Gosens un assist perfetto per il gol dell'1-1. "Vanoli mi sta dando tante indicazioni, poi ci ho messo del mio. Ora siamo più squadra, la Lazio mi ha impressionato", ha detto tra l'altro Fagioli a fine gara.

Un grosso elogio lo riceve proprio da Robin Gosens: "Un mese fa saremmo stati sotto 3-0 nel primo tempo ma ora tutti danno la vita. Fagioli sta alla grande ora, con questo mood fa la differenza".

Anche Albert Gudmunsson appare rigenerato: "Vogliamo uscire da questa situazione, siamo migliorati nelle ultime partite".

Domenica prossima c'è Fiorentina - Milan (ore 15).