Facoltà di Medicina: a Firenze al via lezioni ed esami in lingua inglese

L'Università ha programmato corsi di laurea che consentiranno ai neo dottori maggiori possibilità lavorative a livello internazionale. L'inizio quest'anno con corsi sperimentali che dovrebbero coinvolgere circa 100 studenti (volontari) del quarto anno

L'Università di Firenze ha programmato corsi di laurea di medicina in lingua inglese, già presenti in sei Università italiane tra cui Padova e Milano.

Firenze è entrata nel programma ministeriale ma nella Facoltà di Medicina a Careggi si parte sperimentalmente dagli studenti del quarto anno con Specialità medico chirurgiche 3 (che racchiude cinque materie cioè chirurgia toracica, cardiologia, chirurgia cardiaca, chirurgia vascolare e pneumologia), senz'altro uno degli esami più grossi della Facoltà, e Farmacologia.

Le prime lezioni sono in programma tra fine settembre e l'inizio di ottobre e sono valide per il primo semestre.

Si stima che il Corso in inglese riguarderà circa 100 studenti, volontari, dei 400 iscritti al quarto anno.

La motivazione di questa novità è molto pratica: sempre più laureati in Italia vanno all'estero o guardano fuori dei confini nazionali e con un curriculum che comprenda esami e/o laurea di Medicina in lingua inglese sarà più facile trovare lavoro.