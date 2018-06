Fabio Turchi di nuovo sul ring il 6 Luglio a Milano

foto profilo facebook Fabio 'Stone Crusher' Turchi

Stone Crusher per il primo match targato Cherchi

Fabio Turchi combatterà il prossimo 6 Luglio al Teatro Principe di Milano. Il match sarà un International contest previsto sulla distanza delle 8 riprese, ancora da definire l’avversario.

Il match di Milano rappresenta il primo incontro del fiorentino con il nuovo manager, Christian Cherchi. In via di definizione il passaggio di Fabio, dalla Boxe Loreni all’Opi since 82 della famiglia Cherchi.

L’Opi since 82 è una società che ha contatti internazionali con la Matchroom di Eddie Hearn, nell’ambito di questi accordi si è svolto il match fra Joshua e Takam dello scorso 28 Ottobre 2017, mentre il prossimo 28 Luglio, sempre Takam affronterà Chisora.

Dalla Pagina social di Fabio Turchi abbiamo appreso che il Pugile Fiorentino nell’ultimo periodo ha allargato anche la sua esperienza tecnica, allenandosi a Monza con il Maestro Galbiati e collaborando con Leonard Bundu, che lo sta aiutando ad apprendere nuove conoscenze tecniche e tattiche.