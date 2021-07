Fabbrica Europa 2021: il programma

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA per le arti contemporanee promuove relazioni tra territorio, creatività e produzione contemporanea realizzando progetti ed eventi culturali a Firenze e in Toscana in grado di sviluppare sinergie produttive e di creazione artistica a livello europeo e internazionale, distinguendosi nel corso degli anni come laboratorio e forum permanente per il rinnovamento dei linguaggi e delle arti.

Calendario Festival Fabbrica Europa 2021

2 settembre > 17 ottobre, Firenze | Toscana

GIO 2 SETTEMBRE|EVENTO INAUGURALE

20:00 Ponte alle Grazie/Ponte Vecchio/Ponte Santa Trinita | ILOTOPIE: DéRIVES - Un spectacle fluvial emporté par le courant

VEN 3 SETTEMBRE

tutto il giorno Fontana del Re/Piazzale delle Cascine |ILOTOPIE: Danse solaire pour un couple de cristal - installazione

18:00 Le Otto Viottole/Parco delle Cascine | ALESSANDRO SCIARRONI _TURNING_Orlando’s version -danza

21:00 Giardino Istituto Agrario | ALICE PHOEBE LOU _ Live-musica

SAB 4 SETTEMBRE

tutto il giorno Fontana del Re/Piazzale delle Cascine | ILOTOPIE: Danse solaire pour un couple de cristal - installazione

11:00 Le Otto Viottole/Parco delle Cascine | LUISA CORTESI / DIMITRI GRECHI ESPINOZA: Il segreto - danza/musica

18:00 Le Otto Viottole/Parco delle Cascine | ALESSANDRO SCIARRONI: TURNING_Orlando’s version - danza

19:30 PARC | BENOîT LACHAMBRE: All in All_Exploration –workshop open door

DOM 5 SETTEMBRE

tutto il giorno Fontana del Re/Piazzale delle Cascine | ILOTOPIE: Danse solaire pour un couple de cristal - installazione

16:00-22:00 PARC | BENOîT LACHAMBRE / RICARDO RUBIO: All in All_Perro de Fuego Rata de Agua / CHARLIE PRINCE: All in All_The Ogre, the Phœnix and the Faithful Friend - performance

19:00 Giardino Istituto Agrario | Il Corso della Musica _ FABRIZIO CASSOL: Musiche da danzare: da Aka Moon ad Alain Platel - talk/musica

LUN 6 SETTEMBRE

19:00 Giardino Istituto Agrario | SILVIA BOLOGNESI / FONTEROSSA OPEN ORCHESTRA: Mingus Mingus Mingus -musica

MAR 7 SETTEMBRE

19:00 Piazza Luigi Dallapiccola | In Between - installazione/azione sonora

MER 8 SETTEMBRE

21:00 Giardino Istituto Agrario | CRISTINA ZAVALLONI / CRISTIANO ARCELLI / SIMONE GRAZIANO / FRANCESCO PONTICELLI: For the living _ acustico - musica

GIO 9SETTEMBRE

21:00 Teatro Studio di Scandicci | INA CHRISTEL JOHANNESSEN / ZERO VISIBILITY CORP: When Monday Came - danza

VEN 10 SETTEMBRE

21:00 Teatro Studio di Scandicci | INA CHRISTEL JOHANNESSEN / ZERO VISIBILITY CORP: When Monday Came - danza

LUN 13 SETTEMBRE

21:00 Teatro Puccini | MINO CINELU / NILS PETTER MOLVÆR _ Live - musica

MER 15 SETTEMBRE

21:00 Teatro Puccini | LUBOMYR MELNYK _ Live - musica

SAB 18 SETTEMBRE

21:00 Teatro Puccini | CATERINA BARBIERI / RUBEN SPINI: Time-blind - musica/visual

DOM 19 SETTEMBRE

21:00 Teatro Cantiere Florida | DAVIDE VALROSSO: Love|Paradisi artificiali - danza

LUN 20 SETTEMBRE

19:00 PARC | Progetto “90BUSSOTTI” _ LUCA SCARLINI / SILVIA LELLI / ROBERTO MASOTTI: Sylvano Bussotti: il contesto, le scene - talk/musica

MER 22 SETTEMBRE

21:00 Teatro Cantiere Florida | Progetto “SWANS NEVER DIE”_ CHIARA BERSANI: L’Animale / CAMILLA MONGA: Swaën / COLLETTIVO MINE: Living like I know I’m gonna die -danza

GIO 23 SETTEMBRE

21:00 PARC | PIETRO PIREDDU: Panimundu - danza

VEN 24 SETTEMBRE

19:00 PARC | ANTONIO AIAZZI / GIANNI MAROCCOLO: 17 RE - talk/musica

SAB 25 SETTEMBRE

21:00 PARC | ELEONORA CHIOCCHINI / FRANÇOISE PARLANTI: Partie Vide- danza

DOM 26 SETTEMBRE

19:00 PARC | ELEONORA CHIOCCHINI / FRANÇOISE PARLANTI: Partie Vide- danza

SAB 2 OTTOBRE

16:00 e 18:00 Villa Caruso, Lastra a Signa | FRANCESCA FOSCARINI / COSIMO LOPALCO: Caruso - Museo dell’Altrove –danza/installazione

21:00 PARC | JACOPO JENNA: IF, IF, IF, THEN - danza

22:00 PARC | JARI BOLDRINI / GIULIO PETRUCCI: Evento - danza

DOM 3 OTTOBRE

16:00 e 18:00 Villa Caruso, Lastra a Signa | FRANCESCA FOSCARINI / COSIMO LOPALCO: Caruso - Museo dell’Altrove –danza/installazione

18:00 PARC | JACOPO JENNA: IF, IF, IF, THEN - danza

19:00 PARC | JARI BOLDRINI / GIULIO PETRUCCI: Evento - danza

VEN 8 OTTOBRE

21:00 PARC | FILIPPO MICHELANGELO CEREDI: Between Me and P. - teatro

SAB 9 OTTOBRE

18:00 PARC | FILIPPO MICHELANGELO CEREDI: EVE #2 - teatro

21:00 Teatro Era di Pontedera | CIE 111 / AURELIEN BORY / SHANTALA SHIVALINGAPPA: aSH - danza

DOM 10 OTTOBRE

18:00 Teatro Era di Pontedera | CIE 111 / AURELIEN BORY / SHANTALA SHIVALINGAPPA: aSH - danza

MER 13 OTTOBRE

18:00 PARC | OMAR RAJEH: Il progetto Citerne Beirut - talk

GIO 14 OTTOBRE

21:00 Teatro Cantiere Florida | OMAR RAJEH: The Odor of Elephants after the Rain – lecture/performance

SAB 16 OTTOBRE

21:00 Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa | COMPAGNIA XE / AVI KAISER: Ti sembra giusto adirarti così?- danza

DOM 17 OTTOBRE

18:00 Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa | COMPAGNIA XE / AVI KAISER: Ti sembra giusto adirarti così? - danza

5 > 30 OTTOBRE PARC | DANCE WALL - videoarte

* Il programma potrebbe subire variazioni.

I LUOGHI DEL FESTIVAL:

Arno / Ponte alle Grazie, Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita - Firenze

PARC Performing Arts Research Centre, piazzale delle Cascine 4/5/7 – Firenze

Parco delle Cascine (Le Otto Viottole e Fontana del Re) – Firenze

Giardino Istituto Agrario, via delle Cascine 13 – Firenze

Teatro Puccini, via delle Cascine 41 – Firenze

Teatro Cantiere Florida, via Pisana 111/r - Firenze

Teatro Studio Mila Pieralli, via Gaetano Donizetti 58 – Scandicci (FI)

Teatro Era, via Indipendenza 1 – Pontedera (PI)

Teatro Comunale Niccolini, piazza della Repubblica 12 – San Casciano in Val di Pesa (FI)

Villa Caruso, via Bellosguardo 54 – Lastra a Signa (FI)

BIGLIETTI: da € 2,50 a € 15 _ dettagli su www.fabbricaeuropa.net

PREVENDITA online su WWW.TICKETONE.IT e presso punto vendita al PARC, Piazzale delle Cascine 7 - Firenze

INFO: +39 055 365707 www.fabbricaeuropa.net

Gli eventi avranno luogo nel rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid.