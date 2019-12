F-Light 2019, l'incantevole sequenza di Porta alla Croce

Si alternano cinque colori: rosso, blu, viola, verde e bianco. E creano un effetto magico con i viali di circonvallazione illuminati di oro e scarlatto

FOTOGRAFIE. È bellissimo vedere come monumenti e porte di Firenze in questo periodo natalizio siano magicamente illuminati. F-Light si conferma ulteriore attrattiva per una città che dal punto di vista turistico è della bellezza non si adagia mai trovando sempre nuovi motivi per calamitare l'attenzione.

In questo 2019-2020 anche le porte storiche sono illuminate dopo le 17 ed è bellissimo vedere l'alternanza dei colori. Su Porta alla Croce, ad esempio. è rosso, blu, viola, verde e bianco, con evidenti riferimenti ai colori dei quartieri e alla Fiorentina.

Il tutto crea un effetto magico anche perché combinato con l'oro e lo scarlatto dell'illuminazione dei viali di circonvallazione.