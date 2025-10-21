Ex GKN: la politica si assuma le sue responsabilità

Dopo i fatti di sabato a Firenze, quando la polizia non è stata in grado di impedire l’ingresso in aeroporto di 300 violenti, che avevano sfilato in corteo fino ad entrare nell’aerostazione, riuscendo a bloccare voli e servizi e a danneggiare i negozi, è opportuno aprire un dibattito sull’incidenza effettiva delle forze dell’ordine nelle fasi di prevenzione.

"Vogliamo ribadire, ancora una volta, il totale sostegno di Sinistra Progetto Comune, come gruppo consiliare e come coalizione, al Collettivo di Fabbrica GKN. Eravamo in piazza sabato, dall'inizio alla fine -dichiara Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune- Ci dispiace che la Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro e il Presidente della Regione Toscana Giani abbiano voluto usare parole diverse da quelle che riteniamo dovute: per noi si devono scusare, insieme a tutto il sistema istituzionale che tiene persone senza salario e lavoro da anni.

Ci sono sentenze che danno ragione al personale della ex GKN. Non è forse illegale negare principi fondamentali e fondanti per la nostra Costituzione? Ma alla politica non si chiede conto delle sue responsabilità (anche se poi c'è chi si stupisce della forte astensione a ogni tornata elettorale).

Chi si assume la responsabilità di una rabbia dovuta chiaramente da una forte mobilitazione, con una partecipazione del territorio importantissima, con numerosi atti di solidarietà votati a più riprese, che non fornisce nessuna indicazione concreta?

Facciamo un appello a chi governa Comune e Regione: smettano di concentrarsi sulle priorità sbagliate e si assumano le loro responsabilità, così come dovrebbe fare il Governo nazionale, che però non ci stupisce non voglia stare dalla parte di chi vive del proprio salario".