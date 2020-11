Eurospin: Cgil e Uil denunciano le condizioni di lavoro

Fotografie di Alessandro Zani

Stamani manifestazione davanti al punto vendita di Sovigliana (Vinci)

Firenze- Stamani, la Filcams Cgil Firenze e la UilTucs hanno organizzato una manifestazione davanti al punto vendita Eurospin Tirrenica di Sovigliana (Vinci), per denunciare all'opinione pubblica le condizioni di lavoro del personale di tutta la catena, dalle mancanze sul rispetto della normativa anti Covid fino al mancato rispetto del contratto nazionale di riferimento (turni di lavoro massacranti, lavoratori costretti a occuparsi delle pulizie e sostituiti da interinali, dipendenti mandati in missione in altri punti vendita).

Alla presenza del sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, il sindacato ha invocato il rispetto del Contratto nazionale e delle normative vigenti, annunciando ulteriori mobilitazioni. L’iniziativa di stamani a Sovigliana si inserisce nella mobilitazione regionale che ha visto impegnata la Filcams Cgil di ogni provincia toscana in parallelo davanti al locale punto vendita Eurospin Tirrenica.