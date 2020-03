Europe Direct: suggerimenti per approfondire alcune tematiche

I cittadini lavorando da casa sono raggiungibili per email, via social e via Skype

In seguito all'entrata in vigore delle ulteriori misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19 disposte dal Governo e dalla Regione Toscana, l'ufficio Europe Direct è chiuso al pubblico, adeguandosi alle disposizioni sul lavoro agile, ma continua la sua attività di informazione e consulenza. Vi chiediamo di contattarci via mail a europedirect@comune.fi.it, sui nostri social network oppure potete contattarci su Skype (cercateci come europedifi@gmail.com).

L’emergenza che stiamo vivendo richiede grandi sforzi da parte di ciascuno di noi, in primo luogo quello di restare a casa. In molti, moltissimi, stanno mettendo a disposizione materiali online per l’approfondimento e la scoperta di tematiche: vediamo biblioteche online, raccolte di film e materiali interattivi che possono essere utilizzati in questi giorni. Anche noi abbiamo pensato di mettere assieme un piccolo compendio “europeo”. Come diciamo sempre, l’Unione europea riguarda moltissimi aspetti della nostra quotidianità: non solo la gestione della crisi che viviamo, ma anche l’apprendimento, le opportunità di formazione, la mobilità e molto altro. Qui di seguito trovate degli strumenti che pensiamo possano risultare interessanti a insegnanti, studenti e cittadini che, pur restando a casa, continuano a sentirsi parte di un’Europa che esiste solo se andiamo avanti tutti assieme.

Caffè Europa

Agli amanti della radio (e a coloro che ancora non hanno apprezzare a pieno questo meraviglioso mezzo di comunicazione) consigliamo Caffè Europa, un programma in onda il sabato mattina alle 07.35 (e in replica alle 14:00) su radio Rai GR Parlamento. Brevi reportage su attualità e curiosità che fanno la storia di oggi dell'Europa, giusto il tempo di un caffè. È possibile recuperare i podcast delle puntate da Rai Play Radio (browser o app gratuita).

Progetto Trio

Trio è il sistema di web learning della Regione Toscana: su questo portale è possibile trovare oltre 900 corsi di formazione, trasversale o specialistica, completamente gratuita. Il progetto è nato nel 1998 grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Corsi di lingua, di informatica o gestione aziendale o di sicurezza sul lavoro: sicuramente su Tio troverai qualcosa che fa al caso tuo.

Learning corner

Learning corner è il portale dell’Unione europea dedicato a insegnanti e studenti. È molto di più di una semplice raccolta di materiali didattici: è possibile trovarci infatti anche video, quiz, materiali interattivi e opportunità. Il tutto suddiviso sulla base delle esigenze dell’utente: che tu sia insegnante o studente e sulla base della tua età, sicuramente troverai qualcosa di interessante.

Ciclo di webinar “Le Reti informative europee a supporto di cittadini, imprese e università”. Il Centro Europe Direct di Roma Innovazione hanno organizzato un ciclo di webinar per accompagnarci alla scoperta delle reti europee presenti sul territorio che sono al servizio dei cittadini e imprese. Si tratta di un’ottima opportunità per conoscere più da vicino quali sono le reti dell’Unione europea sul territorio, capire come lavorano e supportano i soggetti che si rivolgono a loro e approfondire le loro attività.

SDG Academy: corsi online gratuiti sul tema dello sviluppo sostenibile. SDG Academy mette a disposizione corsi online gratuiti sul tema dello sviluppo sostenibile, che viene declinato in moltissime forme diverse così da permetterci di approfondire gli aspetti più disparati. Il tema della lotta al cambiamento climatico e della salvaguardia dell’ambiente è infatti centrale per l’Unione europea, che con la nuova Commissione lo ha messo al centro della propria azione grazie all’European Green Deal.

eTwinning è la più grande piattaforma informatica che mette in connessione insegnanti che portano avanti progetti di collaborazione tra le scuole. È attiva dal 2005 e rientra tra le azione di Erasmus+ 2014-2020. Ad oggi vede iscritti oltre 790.000 insegnanti in tutta Europa, di cui 80.000 in Italia.

School Education Gateway

School Education Gateway è la piattaforma online europea per l’istruzione scolastica. È disponibile in 23 lingue diverse: che tu sia un dirigente scolastico, un politico o un esperto di sicuro troverai qualcosa di interessante.

SALTO Youth

SALTO Youth è la piattaforma online dedicata alla formazione degli operatori giovanili. Navigando sul sito è possibile trovare corsi di tutti i tipi che permettono di sviluppare ed approfondire competenze legate all’educazione non formale, alla gestione e all’ideazione di progetti giovanili. Una risorsa davvero preziosa.

TaxEdu

E se le tasse non fossero poi così noiose? Questo portale, che raccoglie strumenti di e-learning, video e materiali interattivi, è pensato proprio per far conoscere ai giovani europei il mondo della fiscalità e iniziare a prepararli alla loro vita da “adulti”.

Parlamento europeo – Multimedia Centre

Il Multimedia Centre del Parlamento europeo è uno strumento utilissimo per restare informati sulle attività di questa istituzione. Ogni giorno vengono caricati video e aggiornati dossier che ci permettono di seguire il dibattito parlamentare e le attività dei deputati.

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

Su questo portale è possibile trovare tutte le pubblicazioni prodotte dall’Unione europea. I temi, i formati e i destinatari sono i più disparati: l’unica cosa da fare è iniziare l’esplorazione!

