EUI: la Clinton apre l'anno accademico della School of Transnational Governance

Dialogo a pranzo sulla presidenza Biden, giovedì 19 novembre

La School of Transnational Governance dell'Istituto universitario europeo annuncia che Hillary Rodham Clinton aprirà ufficialmente l'anno accademico 2020-2021 questo giovedì 19 novembre alle 18:00 CET (12:00 ET). Il 67° Segretario di Stato degli Stati Uniti condividerà le sue opinioni sullo stato degli affari globali in una conversazione sincera con il direttore dell'STG Alexander Stubb, gli studenti del master e i leader politici. La conversazione si concentrerà, tra l'altro, su questioni relative alla geopolitica, alla pandemia COVID-19 e alla leadership femminile.

Sempre questo giovedì c'è anche una tavola rotonda sulla prossima Presidenza Biden con gli ex ambasciatori Anthony Gardner e David O'Sullivan e la studiosa del Geneva Graduate Institute, Stephanie Hoffman. Il panel sarà moderato dal Direttore del Centro EUI Robert Schuman, Brigid Laffan. Non è richiesta la registrazione.