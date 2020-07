Torna il Caffè Europa: chiacchiere "europee" e caffè (virtuale)

Un'iniziativa del nostro ufficio Europe Direct del Comune di Firenze, che avrà luogo nella seconda settimana di luglio

Il Caffè Europa nasce come un momento di incontro dal carattere informale con l’idea di mettere insieme le persone per discutere, affrontare e confrontarsi su temi di attualità che riguardano l’Europa. Che riguardano noi in Europa. Che si parli di lavoro, diritti o avvenimenti politici di grande portata la dimensione europea è sempre presente: sta a noi coglierla e includerla nelle nostre riflessioni.

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non sarà possibile realizzare gli incontri così come erano stati previsti, in presenza. Il Centro Europe Direct del Comune di Firenze, insieme al Centro di Documentazione Europea dell’Università di Firenze, al Centro di Documentazione Europea dell’Istituto Universitario Europeo e agli Engaged Academics, ha deciso di non saltare l’appuntamento e realizzarlo online.



Ci ritroveremo, con chi avrà voglia di seguirci, in tre diverse occasioni nella seconda metà di luglio. Inizieremo martedì 21 luglio parlando di lavoro e diritti con i diretti interessati: Nuove prospettive del lavoro in Europa – Un focus con lavoratori autonomi e dello spettacolo, con Marc Steiert (ricercatore European University Institute - Engaged Academics - EUI), Teresa Tranchina (avvocatessa) e Leonardo Giacomelli (Le Nozze Di Figaro). Seguiremo a ruota giovedì 23 luglio, affrontando una delle grosse questioni (ancora irrisolte) dell’Europa contemporanea con Brexit: storia di un divorzio europeo, a cui parteciperanno Argyrios Altiparmakis (ricercatore European University Institute - Engaged Academics - EUI), Nicole Lazzerini (ricercatrice Università degli Studi di Firenze) e Luca Galantini (Coordinatore Limes Club Firenze). Concluderemo il ciclo martedì 28 luglio tornando a parlare di diritti, anche se in una prospettiva diversa, con Impariamo a conoscerci: il consumatore europeo e i suoi diritti con Rebecca Ravalli (ricercatrice European University Institute - Engaged Academics - EUI), Fulvio Farnesi (Federconsumatori Toscana), Flaminia Santilli (Centro Europeo Consumatori Italia). Tutti gli incontri saranno trasmetti in diretta streaming sulla pagina Facebook di Europe Direct Firenze a partire dalle ore 11:00.