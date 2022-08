Etruschi protagonisti a Dicomano domenica 4 settembre

“Gli Etruschi di Frascole tra arte e natura” è l’evento programmato per domenica 4 settembre, dalle 16.30, presso l’Area archeologica di Frascole di Dicomano, dedicato alla scoperta dell’area archeologica e dell’ambiente circostante.

Una giornata ricca di appuntamenti. Si partirà con il soft-trekking per famiglie, adatto a bimbi dai cinque anni, per esplorare il territorio dal punto di vista naturalistico e storico, alla scoperta di antichi percorsi, tombe nascoste e preziose fonti perenni, seguito dalla visita guidata dell’Area Archeologica di Frascole, per concludere con il laboratorio di antica pittura etrusca dedicato ai più piccoli. Tutto a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando i numeri 338 3888 057 - 055 8385408 oppure scrivendo una mail agli indirizzi tramedicultura@gmail.com cultura@comune.dicomano.fi.it

L’evento, in occasione della Giornata degli Etruschi, è realizzato grazie anche al contributo della Regione Toscana.