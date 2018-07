Estra, ​Francesco Macrì vice Presidente di Utilitalia

La nomina del Presidente di Estra questa mattina a Roma

Nuovo riconoscimento a Estra e al suo Presidente. Francesco Macrì è stato infatti nominato stamani vice Presidente di Utilitalia. E’ la federazione che riunisce le aziende di acqua, ambiente, energia elettrica e gas. E’ nata dalla fusione di Federutility e di Federambiente. Rappresenta 500 soggetti con 90mila addetti e con un valore della produzione pari a 38 miliardi di euro. Questo sistema a è un punto di riferimento essenziale per i cittadini. Fornisce acqua all’80% della popolazione, servizi ambientali al 55%, gas al 30% ed energia elettrica al 15%.

A Francesco Macrì il Presidente di Utilitalia ha assegnato, con il voto favorevole della Giunta Esecutiva, funzioni di supporto al Presidente stesso sulle questioni che hanno a che fare con l’energia, “incluso un focus sull’accompagnamento del sistema delle imprese italiane associate ad Utilitalia nella transizione energetica e nuovi modelli di sviluppo urbano”. Macrì è stato infine nominato coordinatore del Direttivo Energia che, con quelli di acqua e ambiente, è uno dei tre principali organi di Utilitalia.

“La nomina giunge in un momento molto particolare, sia per Estra che per il sistema delle aziende dei servizi pubblici – commenta Francesco Macrì. Con il convegno di domani ad Arezzo proporremo nuove idee e nuove strategie per costruire una stagione nuova, non solo per le nostre aziende ma, soprattutto,per i cittadini e per i Comuni. La nomina rafforzerà il mio impegno in Utilitalia per il rafforzamento dell’intero sistema delle aziende a capitale pubblico nella sua funzione e vocazione al servizio dei cittadini”.